Умер советский и российский писатель Юз Алешковский
Писатель, поэт и автор песен Юз Алешковский умер в возрасте 92 лет, сообщил в своем Telegram-канале журналист Алексей Венедиктов. Эту информацию РБК подтвердил сын писателя Алексей.
«Да, в США. Не могу сказать пока [о месте и дате похорон. — РБК]. Ему шел 93-й год», — сказал он.
Юз Алешковский родился 21 сентября 1929 г. в Красноярске. Жил в Москве и Латвии. С 1979 в США. Он — автор стихов, романов, повестей, песен и сценариев к детским и юношеским фильмам.
Одним из самых известных произведений Алешковского считается сатирическая повесть «Николай Николаевич» (1970), распространявшаяся как самиздат, а самой знаменитой композицией — «Песня о Сталине». В 2001 г. писатель стал лауреатом Пушкинской премии гамбургского фонда Альфреда Тепфера, также награжден «Русской премией».