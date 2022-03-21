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Умер советский и российский писатель Юз Алешковский

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Писатель, поэт и автор песен Юз Алешковский умер в возрасте 92 лет, сообщил в своем Telegram-канале журналист Алексей Венедиктов. Эту информацию РБК подтвердил сын писателя Алексей.

«Да, в США. Не могу сказать пока [о месте и дате похорон. — РБК]. Ему шел 93-й год», — сказал он.

Юз Алешковский родился 21 сентября 1929 г. в Красноярске. Жил в Москве и Латвии. С 1979 в США. Он — автор стихов, романов, повестей, песен и сценариев к детским и юношеским фильмам.

Одним из самых известных произведений Алешковского считается сатирическая повесть «Николай Николаевич» (1970), распространявшаяся как самиздат, а самой знаменитой композицией — «Песня о Сталине». В 2001 г. писатель стал лауреатом Пушкинской премии гамбургского фонда Альфреда Тепфера, также награжден «Русской премией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных