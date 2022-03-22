В России возбудили первое уголовное дело о краже у криптовалютной биржи
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денег и имущества криптовалютной биржи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Подозреваемый в хищении задержан.
По версии следствия, деньги и имущество похитил один из фактических владельцев криптовалютной биржи. Он контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их перевод на электронные кошельки. Таким образом он воспользовался своим положением, вывел часть средств и присвоил их.
Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпухове: при себе у него были два чемодана с более 190 млн руб. наличными. Также полиция провела обыски у него дома и в домах его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Там было изъято более 50 млн руб., $1 млн, 70 000 евро, дорогое компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение.
Задержанному предъявили обвинение, арестовали его и его счета и направили в суд ходатайство об аресте его имущества стоимостью 2 млрд руб.