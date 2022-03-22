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Общество

В России возбудили первое уголовное дело о краже у криптовалютной биржи

Ведомости

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денег и имущества криптовалютной биржи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Подозреваемый в хищении задержан.

По версии следствия, деньги и имущество похитил один из фактических владельцев криптовалютной биржи. Он контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их перевод на электронные кошельки. Таким образом он воспользовался своим положением, вывел часть средств и присвоил их.

Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпухове: при себе у него были два чемодана с более 190 млн руб. наличными. Также полиция провела обыски у него дома и в домах его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Там было изъято более 50 млн руб., $1 млн, 70 000 евро, дорогое компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение.

Задержанному предъявили обвинение, арестовали его и его счета и направили в суд ходатайство об аресте его имущества стоимостью 2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных