В России возбудили первое уголовное дело о краже у криптовалютной биржи

Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпухове: при себе у него были два чемодана с более 190 млн руб. наличными. Также полиция провела обыски у него дома и в домах его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Там было изъято более 50 млн руб., $1 млн, 70 000 евро, дорогое компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение.