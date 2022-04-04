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Синоптик спрогнозировал потепление в Москве с 6 апреля

Ведомости

Установившийся с начала недели в Москве холод начнет спадать с середины недели. Постепенное потепление начнется 6 апреля, днем температура будет в пределах плюс 6–12 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда.

«Потепление будет, конечно, сдержанным и умеренным, но все-таки температура ночью будет уже около 0 градусов, а днем — 5-6 градусов тепла», — сообщил Вильфанд. По его словам, 7 апреля температура повысится еще больше и будет достигать по области 6-11 градусов. Теплее всего будет 8 апреля: ночью плюс 2-4 градуса, а днем — плюс 9-12, однако ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Накануне в Москве за сутки выпал рекордный 21 см снега. 1 апреля МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета сообщал, что с вечера пятницы и в течение субботы в Москве ожидаются снег, гололёд и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Экстренное предупреждение затем продлили до 9 утра воскресенья. Из-за непогоды в столичных аэропортах, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», задержали почти 50 рейсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных