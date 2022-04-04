Синоптик спрогнозировал потепление в Москве с 6 апреля

«Потепление будет, конечно, сдержанным и умеренным, но все-таки температура ночью будет уже около 0 градусов, а днем — 5-6 градусов тепла», — сообщил Вильфанд. По его словам, 7 апреля температура повысится еще больше и будет достигать по области 6-11 градусов. Теплее всего будет 8 апреля: ночью плюс 2-4 градуса, а днем — плюс 9-12, однако ожидаются осадки в виде снега и дождя.