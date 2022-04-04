Клишас: Верховный суд поддержал введение наказания за исполнение санкций
Верховный суд России поддержал предложение ввести уголовную ответственность за исполнение санкций на территории России, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — сообщил Клишас.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о разработке таких поправок к Уголовному кодексу. Он отметил, что некоторые российские компании, в том числе с госучастием, отказываются работать с банками и предприятиями, которые попали под санкции, потому что сами рискуют попасть под ограничения.
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские банки, компании, бизнесмены и чиновники. Западные страны запретили экспорт в Россию некоторых видов товаров и технологий, запретили въезд бизнесменам и политикам, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия ввела персональные санкции в отношении официальных лиц США и ЕС.