Клишас: Верховный суд поддержал введение наказания за исполнение санкций

Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские банки, компании, бизнесмены и чиновники. Западные страны запретили экспорт в Россию некоторых видов товаров и технологий, запретили въезд бизнесменам и политикам, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия ввела персональные санкции в отношении официальных лиц США и ЕС.