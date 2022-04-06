Франция отменила все ограничения на въезд россиян
Франция отменила все ограничения на въезд для граждан России, в том числе предъявление сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов, следует из заявления французского консульства.
«Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда», — говорится в сообщении дипмиссии (цитата по «Интерфаксу»).
30 марта генеральное консульство Франции в Москве объявило, что страна возобновит выдачу туристических виз гражданам России с 1 апреля. С 29 марта Франция возобновила выдачу виз для ряда категорий граждан России. В частности, ее могут получить родственники французских граждан, студенты, прибывающие на учебу во Францию, а также обладатели виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии. Прием заявлений по предварительной записи открыт в 18 визовых центрах VFS Global в России.
Прямых рейсов из России во Францию нет. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС из-за начала военной операции на Украине. 28 февраля Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, в число которых вошла и Франция. Добираться до Парижа можно только со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде.