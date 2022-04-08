Банки сообщили об изменении схем мошенничества на фоне санкций
Мошенники на фоне санкций стали чаще использовать поддельные сайты интернет-магазинов или маркетинговых сайтов, которые собирают персональные данные или реквизиты банковских карт, сообщил РБК со ссылкой на Газпромбанк. В Альфа-банке сообщили, что злоумышленники разработали фишинговые рассылки или сайты с предложением купить технику, предметы роскоши и другие товары по старым ценам, а также использовали схему со «спасением» вклада или валюты с помощью перевода на специальный счет.
В ВТБ добавили, что в марте мошенники начали создавать поддельные сайты для подключения к Системе быстрых платежей, льготному обмену валют на фоне падения рубля. Также появились «посредники», которые предлагают помощь с оплатой услуг зарубежных сервисов или установить VPN-сервисы. С 10 марта российские карты Visa и Mastercard не работают в иностранных магазинах. В банке добавили, что злоумышленники звонили потенциальным жертвам и предлагали перевести деньги на «безопасный счет», с которого якобы доступны переводы через SWIFT или инвестиции в валюту без комиссий.
По данным ВТБ, в феврале-марте активность мошенников сохранилась на высоком уровне. В I квартале этого года мошенники пытались украсть 5,6 млрд руб. — почти вдвое больше в годовом выражении. В Альфа-банке и Газпромбанке сообщили о снижении активности мошенников. В Почта-банке отметили снижение доли социальной инженерии и рост числа мошенничеств по скомпрометированным ранее картам. В «Лаборатории Касперского» заявили, что в конце февраля и начале марта количество мошеннических звонков снизилось, однако к концу марта начало расти. Источники издания на рынке безопасности отметили, что сокращение звонков в марте могло быть связано с тем, что часть колл-центров злоумышленников находилась на Украине.
В банках рекомендовали для защиты денег не сообщать третьим лицам персональные данные и информацию о банковской карте, в том числе пароли и смс-коды от банковского приложения или личного кабинета. Также при оплате нужно пользоваться только проверенными сайтами и проверять ссылки, прежде чем перейти по ним. При подозрении, что данные карты получили мошенники, ее нужно заблокировать и перевыпустить.