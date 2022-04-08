Банки сообщили об изменении схем мошенничества на фоне санкций

По данным ВТБ, в феврале-марте активность мошенников сохранилась на высоком уровне. В I квартале этого года мошенники пытались украсть 5,6 млрд руб. — почти вдвое больше в годовом выражении. В Альфа-банке и Газпромбанке сообщили о снижении активности мошенников. В Почта-банке отметили снижение доли социальной инженерии и рост числа мошенничеств по скомпрометированным ранее картам. В «Лаборатории Касперского» заявили, что в конце февраля и начале марта количество мошеннических звонков снизилось, однако к концу марта начало расти. Источники издания на рынке безопасности отметили, что сокращение звонков в марте могло быть связано с тем, что часть колл-центров злоумышленников находилась на Украине.