Росавиация продлила ограничения полетов на юг России
Росавиация продлила до 19 апреля ограничения полетов в российские аэропорты на юге и в центральной части России, сообщает пресс-служба организациии. Ограничения ввели после начала спецоперации России на территории Украины, они продлеваются в восьмой раз.
«До 19 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам: в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ведомство закрыло 11 аэропортов в первый день военной операции России на Украине — 24 февраля. Ограничения планировалось ввести до 2 марта, но позже их продлили до 26 марта, а затем до 13 апреля.