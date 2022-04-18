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В cтамбульском районе Бейоглу произошел взрыв после возгорания кабелей

Ведомости

В районе Бейоглу в европейской части Стамбула прогремел взрыв после возгорания на подземных кабельных линиях, передает местная газета Sabah.

По словам очевидца, еще со вчерашнего вечера из-под земли начал подниматься дым, а около 8:30 утра произошел взрыв в кабельном колодце, с которого слетела крышка. На место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные. О пострадавших информации не поступало.

Были эвакуированы жители трех зданий, расположенных возле места происшествия, сообщает Sabah. По данным Haber Global, эвакуация проводилась по меньшей мере в четырех домах. В районе было временно отключено электричество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных