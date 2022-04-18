В cтамбульском районе Бейоглу произошел взрыв после возгорания кабелей

По словам очевидца, еще со вчерашнего вечера из-под земли начал подниматься дым, а около 8:30 утра произошел взрыв в кабельном колодце, с которого слетела крышка. На место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные. О пострадавших информации не поступало.