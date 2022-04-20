Российским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне-2022
Российским и белорусским теннисистам официально запретили принимать участие в Уимблдоне в 2022 г., передает пресс-служба международного турнира. Решение связано с операцией российских войск на Украине.
«От имени руководящего комитета турнира мы хотели бы выразить нашу поддержку всем, кого затронул конфликт на Украине. В сложившихся условиях было бы неприемлемо допускать до участия в Уимблдоне российских и белорусских теннисистов, поэтому мы с глубоким сожалением отклоняем их заявки», — говорится в заявлении. При этом организаторы отметили, что данное решение может быть пересмотрено до июня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что теннисный турнир в Уимблдоне пострадает, если от участия в нем будут отстранены российские спортсмены. По словам представителя Кремля, спортсменов нельзя делать заложниками «каких-то политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» по отношению к России. «Здесь можно только сожалеть», — добавил он.
По информации газеты The New York Times, в турнире могли принять участие вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев , Анастасия Павлюченков и др. В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) также подтвердила исключение сборных России и Белоруссии из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг в 2022 г.