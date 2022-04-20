Российским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне-2022

«От имени руководящего комитета турнира мы хотели бы выразить нашу поддержку всем, кого затронул конфликт на Украине. В сложившихся условиях было бы неприемлемо допускать до участия в Уимблдоне российских и белорусских теннисистов, поэтому мы с глубоким сожалением отклоняем их заявки», — говорится в заявлении. При этом организаторы отметили, что данное решение может быть пересмотрено до июня.