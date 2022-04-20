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Российским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне-2022

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Российским и белорусским теннисистам официально запретили принимать участие в Уимблдоне в 2022 г., передает пресс-служба международного турнира. Решение связано с операцией российских войск на Украине. 

«От имени руководящего комитета турнира мы хотели бы выразить нашу поддержку всем, кого затронул конфликт на Украине. В сложившихся условиях было бы неприемлемо допускать до участия в Уимблдоне российских и белорусских теннисистов, поэтому мы с глубоким сожалением отклоняем их заявки», — говорится в заявлении. При этом организаторы отметили, что данное решение может быть пересмотрено до июня. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что теннисный турнир в Уимблдоне пострадает, если от участия в нем будут отстранены российские спортсмены. По словам представителя Кремля, спортсменов нельзя делать заложниками «каких-то политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» по отношению к России. «Здесь можно только сожалеть», — добавил он. 

По информации газеты The New York Times, в турнире могли принять участие вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев , Анастасия Павлюченков и др. В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) также подтвердила исключение сборных России и Белоруссии из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных