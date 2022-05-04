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Умер бывший руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

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В Минске скончался бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, сообщило «Еврорадио» со ссылкой на его жену Ирину. В 1991 г. он подписал Беловежское соглашение вместе с Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком.

«Ночью на 4 мая в Минске умер Станислав Шушкевич. Первому руководителю независимой Беларуси было 87 лет. В конце апреля он попал в реанимацию после перенесенного COVID-19, через два дня его выписали из больницы, но здоровье политика было подорвано болезнью», — сообщило «Еврорадио».

Вдова Шушкевича рассказала ТАСС, что он будет похоронен на Восточном кладбище в Минске, а прощание может пройти в ритуальном зале по улице Ольшевского. По ее словам, официальные структуры пока не связывались с семьей Шушкевича.

Шушкевич родился в 1934 г. в Минске. В 1970 г. стал доктором физико-математических наук, в 1972 г. — профессором, в 1991 г. — членом-корреспондентом Национальной академии наук Белоруссии.

Политическую карьеру начал в 1989 г., был депутатом Верховного совета СССР до 1991 г. После провала путча в 1991 г. Шушкевич был назначен и. о. председателя ВС БССР. 18 октября того же года Шушкевича избрали председателем Верховного совета республики, а в декабре он подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ. В 1994 г. Шушкевич участвовал в первых выборах президента Белоруссии, но проиграл Александру Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных