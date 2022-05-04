Умер бывший руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

Политическую карьеру начал в 1989 г., был депутатом Верховного совета СССР до 1991 г. После провала путча в 1991 г. Шушкевич был назначен и. о. председателя ВС БССР. 18 октября того же года Шушкевича избрали председателем Верховного совета республики, а в декабре он подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ. В 1994 г. Шушкевич участвовал в первых выборах президента Белоруссии, но проиграл Александру Лукашенко.