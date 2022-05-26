Две трети выпускников школ хотят получить профессию в области IT

По данным платформы, большинство студентов выбирает более длительные курсы обучения. 35% учеников готовы заниматься регулярно по несколько часов в день, 30% — несколько раз в неделю, 12% — все свободное время, а 7% — каждый полный день. 69% опрошенных рассказали, что самый удобный для них формат образования — дистанционное самостоятельное изучение материалов. По мнению выпускников школ, помешать обучению могут недостаток времени — 47%, потеря интереса — 37%, лень — 34%. Также среди негативных факторов респонденты назвали отсутствие практических примеров и высокий уровень сложности урока — 27% и 22% соответственно.