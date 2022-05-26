Две трети выпускников школ хотят получить профессию в области IT
63% выпускников российских школ выбирают для дополнительного образования курсы по разработке и программированию, 16% — курсы по дизайну, а 7% — курсы по маркетингу, говорится в результатах опроса образовательной платформы GeekBrains. В исследовании приняли участие более 5000 человек по всей России.
«Сфера IT является наиболее популярной среди молодежи (от 17 до 19 лет) – 63% опрошенных выбирают курсы по разработке и программированию. При этом 8% из них интересуются направлением Python-разработки, 6% — веб-разработки, 4% — Java-разработки, разработки на C++ и разработки игр», — отметили аналитики.
24% записавшихся на курсы по дизайну изучают профессию веб-дизайнера, 21% — гейм-дизайнера, 17% — графического дизайнера, а 10% - fullstack-дизайнера. 36% респондентов, которые выбрали курсы по маркетингу, изучают smm-менеджмент, а 32% — интернет-маркетинг.
22% учеников образовательных интернет-платформ живут в Москве, 10% — в Санкт-Петербурге. Сегмент аудитории выпускников школ составляют 58% юношей и 42% девушек. 66% учеников сами решили пройти курс на такой платформе, за 10% студентов выбор сделали родители. В результатах опроса говорится, что 47% учеников могут позволить себе только бесплатные платформы. 16% готовы платить до 10 000 руб., 12% — от 10 000 до 30 000 руб., 11% — от 50 000 до 100 000 руб., а 10% — от 30 000 до 50 000 руб.
По данным платформы, большинство студентов выбирает более длительные курсы обучения. 35% учеников готовы заниматься регулярно по несколько часов в день, 30% — несколько раз в неделю, 12% — все свободное время, а 7% — каждый полный день. 69% опрошенных рассказали, что самый удобный для них формат образования — дистанционное самостоятельное изучение материалов. По мнению выпускников школ, помешать обучению могут недостаток времени — 47%, потеря интереса — 37%, лень — 34%. Также среди негативных факторов респонденты назвали отсутствие практических примеров и высокий уровень сложности урока — 27% и 22% соответственно.