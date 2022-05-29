Билл Гейтс оценил вероятность возникновения новой пандемии
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие 20 лет мир столкнется с новой пандемией с вероятностью 50%. Такое мнение бизнесмен изложил в интервью газете El Diario.
Гейтс заявил, что к пандемии могут привести уже известные вирусы, есть вероятность, что ее вызовет искусственно созданный вирус. Он назвал такой вариант «страшным сценарием», так как «биотеррористы» могут распространить этот вирус сразу в нескольких местах.
По его мнению, новый вирус может выйти «из мира природы» из-за вторжения человечества в новые экосистемы.
«Вот почему я подсчитал, что существует 50%-ная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата», — сказал он (цитата по «Коммерсанту»).
Гейтс усомнился в том, что вспышка оспы обезьян в Европе выльется в новую пандемию. Об этом заболевании не писали бы в новостях, если бы мир не столкнулся с коронавирусом, считает он.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но они менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
К концу мая случаи заражения оспой обезьян обнаружены уже в более 10 странах, включая США, Канаду, Австралию, Испанию, Португалию, Великобританию, Германию, Италию, Францию и Швецию.
«В этой книге я излагаю конкретные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы не только предотвратить будущие пандемии, но и в процессе обеспечить лучшее медицинское обслуживание для всех во всем мире. Я описываю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, необходимые нам для спасения жизней, и новые инструменты, необходимые нам для ранней и справедливой борьбы с патогенами», — говорил Гейтс.