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Билл Гейтс оценил вероятность возникновения новой пандемии

Ведомости

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие 20 лет мир столкнется с новой пандемией с вероятностью 50%. Такое мнение бизнесмен изложил в интервью газете El Diario.

Гейтс заявил, что к пандемии могут привести уже известные вирусы, есть вероятность, что ее вызовет искусственно созданный вирус. Он назвал такой вариант «страшным сценарием», так как «биотеррористы» могут распространить этот вирус сразу в нескольких местах.  

По его мнению, новый вирус может выйти «из мира природы» из-за вторжения человечества в новые экосистемы.

«Вот почему я подсчитал, что существует 50%-ная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата», — сказал он (цитата по «Коммерсанту»).

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Гейтс усомнился в том, что вспышка оспы обезьян в Европе выльется в новую пандемию. Об этом заболевании не писали бы в новостях, если бы мир не столкнулся с коронавирусом, считает он. 

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но они менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

К концу мая случаи заражения оспой обезьян обнаружены уже в более 10 странах, включая США, Канаду, Австралию, Испанию, Португалию, Великобританию, Германию, Италию, Францию и Швецию. 

В феврале основатель Microsoft сообщил, что написал книгу «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). Сообщалось, что она выйдет 3 мая.

«В этой книге я излагаю конкретные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы не только предотвратить будущие пандемии, но и в процессе обеспечить лучшее медицинское обслуживание для всех во всем мире. Я описываю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, необходимые нам для спасения жизней, и новые инструменты, необходимые нам для ранней и справедливой борьбы с патогенами», — говорил Гейтс. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных