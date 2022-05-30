Росстат: в России появились еще четыре города-миллионника

Всероссийская перепись населения должна была пройти в 2020 г., однако ее перенесли на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Россияне могли принять участие в переписи в традиционном формате (с помощью переписчика, в МФЦ или на переписном участке), а также на портале госуслуг.