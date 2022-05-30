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Росстат: в России появились еще четыре города-миллионника

Ведомости

Число жителей Воронежа, Краснодара, Красноярска и Перми превысило отметку в 1 млн, сообщила пресс-служба Росстата со ссылкой на предварительные итоги Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 г.

«Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — сообщили в Росстате (цитата по ТАСС).

Согласно предварительным данным, в России постоянно проживают около 147,2 млн человек. По сравнению с данными переписи 2010 г. показатель вырос на 1,4%, или более 2 млн человек. После завершения обработки данных показатель может незначительно увеличиться или уменьшиться. 

Ранее в список городов-миллионников вошли Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск. В сумме в этих городах проживает 35,7 млн человек — около четверти населения России, сообщили в Росстате.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в 2020 г., однако ее перенесли на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Россияне могли принять участие в переписи в традиционном формате (с помощью переписчика, в МФЦ или на переписном участке), а также на портале госуслуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных