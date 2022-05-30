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Посетитель Лувра бросил торт в «Мону Лизу»

Ведомости

В Париже посетитель Лувра бросил торт во всемирно известную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» или «Джоконда», сообщило издание Daily Wire. Инцидент произошел 29 мая. Известно, что мужчина был в инвалидной коляске, он попал в музей, переодевшись в пожилую женщину.

Очевидцы сообщили, что мужчина, остановившись перед картиной, внезапно поднялся и бросил в нее торт, после чего он рассыпал вокруг лепестки роз. По словам посетителей музея, нападавший таким образом пытался привлечь внимание к разрушению окружающей среды. Охрана музея задержала нападавшего.

Сама «Мона Лиза» осталась цела — полотно защищено стеклом. Картину защитили пуленепробиваемым стеклом после нападения студента в 1956 г. До этого, в 1950 г., мужчина облил картину серной кислотой, затем в нее бросил камень боливийский студент, а в 2009 г. российская туристка плеснула в «Мону Лизу» чаем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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