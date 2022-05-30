Посетитель Лувра бросил торт в «Мону Лизу»

Сама «Мона Лиза» осталась цела — полотно защищено стеклом. Картину защитили пуленепробиваемым стеклом после нападения студента в 1956 г. До этого, в 1950 г., мужчина облил картину серной кислотой, затем в нее бросил камень боливийский студент, а в 2009 г. российская туристка плеснула в «Мону Лизу» чаем.