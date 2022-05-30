Посетитель Лувра бросил торт в «Мону Лизу»
В Париже посетитель Лувра бросил торт во всемирно известную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» или «Джоконда», сообщило издание Daily Wire. Инцидент произошел 29 мая. Известно, что мужчина был в инвалидной коляске, он попал в музей, переодевшись в пожилую женщину.
Очевидцы сообщили, что мужчина, остановившись перед картиной, внезапно поднялся и бросил в нее торт, после чего он рассыпал вокруг лепестки роз. По словам посетителей музея, нападавший таким образом пытался привлечь внимание к разрушению окружающей среды. Охрана музея задержала нападавшего.
Сама «Мона Лиза» осталась цела — полотно защищено стеклом. Картину защитили пуленепробиваемым стеклом после нападения студента в 1956 г. До этого, в 1950 г., мужчина облил картину серной кислотой, затем в нее бросил камень боливийский студент, а в 2009 г. российская туристка плеснула в «Мону Лизу» чаем.