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Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы

Ведомости

Силовики задержали молодого человека 1998 года рождения, которого подозревают в убийстве мужчины в центре Москвы, сообщила в Telegram московская прокуратура.

2 июня на Комсомольском проспекте в Москве было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. В сообщении МВД говорится, что сотрудники уголовного розыска задержали «подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, совершенного 2 июня на Комсомольском проспекте». По данным Следственного комитета, накануне, что во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве неизвестный застрелил мужчину 1960 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).

Личность погибшего в сообщениях МВД и СК не раскрывается. По данным «РИА Новости», погибшего звали Оганес Камарян. Ранее он сам был обвинен в подготовке убийства и объявлен в розыск полицией Армении, рассказал собеседник агентства. Кадры с места убийства опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, как неизвестный подбежал к мужчине сзади и сделал два выстрела, после чего сфотографировал убитого и скрылся. В момент нападения вместе с убитым мужчиной была девушка, она смогла убежать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных