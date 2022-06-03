Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы

Личность погибшего в сообщениях МВД и СК не раскрывается. По данным «РИА Новости», погибшего звали Оганес Камарян. Ранее он сам был обвинен в подготовке убийства и объявлен в розыск полицией Армении, рассказал собеседник агентства. Кадры с места убийства опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, как неизвестный подбежал к мужчине сзади и сделал два выстрела, после чего сфотографировал убитого и скрылся. В момент нападения вместе с убитым мужчиной была девушка, она смогла убежать.