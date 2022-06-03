Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы
Силовики задержали молодого человека 1998 года рождения, которого подозревают в убийстве мужчины в центре Москвы, сообщила в Telegram московская прокуратура.
2 июня на Комсомольском проспекте в Москве было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. В сообщении МВД говорится, что сотрудники уголовного розыска задержали «подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, совершенного 2 июня на Комсомольском проспекте». По данным Следственного комитета, накануне, что во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве неизвестный застрелил мужчину 1960 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).
Личность погибшего в сообщениях МВД и СК не раскрывается. По данным «РИА Новости», погибшего звали Оганес Камарян. Ранее он сам был обвинен в подготовке убийства и объявлен в розыск полицией Армении, рассказал собеседник агентства. Кадры с места убийства опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, как неизвестный подбежал к мужчине сзади и сделал два выстрела, после чего сфотографировал убитого и скрылся. В момент нападения вместе с убитым мужчиной была девушка, она смогла убежать.