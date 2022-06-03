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Умер основоположник российской сосудистой хирургии Анатолий Покровский

Ведомости

Основатель современной российской школы сосудистой хирургии, академик РАН Анатолий Покровский умер в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского. Покровскому был 91 год.

«После продолжительной болезни ушел из жизни всемирно известный хирург, основоположник сосудистой хирургии в нашей стране, академик РАН Анатолий Владимирович Покровский. Он является основателем современной российской школы сосудистой хирургии, под его руководством началось становление реконструктивного направления в хирургии сосудов», — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким хирурга выразил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Анатолий Покровский всю жизнь посвятил медицине. Его огромные заслуги перед отечественным здравоохранением в области сосудистой хирургии были отмечены многими правительственными наградами и премиями. Вся его жизнь и трудовая деятельность была примером высокого профессионализма и верности науке», — цитирует Мурашко пресс-служба ведомства.

Покровский родился в 1930 г. С 1959 г. работал в Институте грудной хирургии АМН СССР (позднее — Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева) в отделении приобретенных пороков сердца, с 1964 по 1983 год руководил отделением хирургии магистральных сосудов. В 1983 г. перешел на работу в Институт хирургии им. А.В. Вишневского, где долгие годы возглавлял отделение хирургии сосудов. В 1986 г. был избран заведующим кафедрой клинической ангиологии и сосудистой хирургии ЦОЛИУВ. В 1997 г. избран действительным членом Российской академии медицинских наук.

Лауреат Государственной премии СССР (1975), Государственной премии РФ (2002), премии Правительства РФ (2004). За большие достижения в науке и хирургии был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и IV степени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных