Умер основоположник российской сосудистой хирургии Анатолий Покровский

Покровский родился в 1930 г. С 1959 г. работал в Институте грудной хирургии АМН СССР (позднее — Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева) в отделении приобретенных пороков сердца, с 1964 по 1983 год руководил отделением хирургии магистральных сосудов. В 1983 г. перешел на работу в Институт хирургии им. А.В. Вишневского, где долгие годы возглавлял отделение хирургии сосудов. В 1986 г. был избран заведующим кафедрой клинической ангиологии и сосудистой хирургии ЦОЛИУВ. В 1997 г. избран действительным членом Российской академии медицинских наук.