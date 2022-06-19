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Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

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На 77-м году жизни скончался бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, передает ТАСС со ссылкой на племянницу политика. 

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 г. в Первоуральске Свердловской области.

В 1991-1992 гг. занимал должности государственного секретаря РСФСР и первого заместителя председателя правительства России. Бурбулис участвовал в подготовке Беловежского соглашения и подписал его от имени России вместе с президентом Борисом Ельциным.

С 1993 по 1999 г. был депутатом Госдумы РФ I и II созывов. Экс-госсекретарь РСФСР работал также вице-губернатором Новгородской области в начале 2000-х, тогда же был назначен членом Совета Федерации от региона.

С 2007 по 2010 г. Бурбулис работал в качестве советника председателя Совета Федерации. Он был инициатором и первым замруководителя Центра мониторинга права при Совфеде и редактором ежегодных докладов «О состоянии законодательства в Российской Федерации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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