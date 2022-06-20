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Общество

Судебные приставы смогут автоматически снимать с должников ограничения на выезд

Ведомости

Поправки в законодательство об исполнительном производстве вступают в силу 20 июня; согласно новым правилам, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сможет возбуждать исполнительные производства без участия сотрудника, с помощью специальной информационной системы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В ФССП заявили, что предоставят комментарий «позже».

Согласно документу, по истечении 60 дней после, например, назначенного штрафа за нарушение ПДД информационные системы ГИБДД и ФССП обменяются данными о водителе. Затем система автоматически запросит Государственную информсистему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Если там не будет информации об оплате штрафа, в течение 3 дней ФССП возбудит исполнительное производство.

По словам собеседника издания, 20 июня вводится возможность применения такой схемы, но фактически она начнет действовать позднее, потому что переговоры между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП о порядке информационного взаимодействия затянулись.

Также, согласно поправкам, приставы смогут запрашивать у операторов связи номер телефона должника, а компании должны будут предоставлять информацию в течение суток. Автоматически теперь будет сниматься ограничение на выезд должника из страны — ранее это делалось по решению пристава. Для возбуждения исполнительного дела теперь нужны будут не только ФИО и дата рождения, но и номер паспорта, СНИЛС или ИНН, чтобы по ошибке не возбудить дело на однофамильца должника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных