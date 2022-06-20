Судебные приставы смогут автоматически снимать с должников ограничения на выезд

Также, согласно поправкам, приставы смогут запрашивать у операторов связи номер телефона должника, а компании должны будут предоставлять информацию в течение суток. Автоматически теперь будет сниматься ограничение на выезд должника из страны — ранее это делалось по решению пристава. Для возбуждения исполнительного дела теперь нужны будут не только ФИО и дата рождения, но и номер паспорта, СНИЛС или ИНН, чтобы по ошибке не возбудить дело на однофамильца должника.