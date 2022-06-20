Судебные приставы смогут автоматически снимать с должников ограничения на выезд
Поправки в законодательство об исполнительном производстве вступают в силу 20 июня; согласно новым правилам, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сможет возбуждать исполнительные производства без участия сотрудника, с помощью специальной информационной системы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В ФССП заявили, что предоставят комментарий «позже».
Согласно документу, по истечении 60 дней после, например, назначенного штрафа за нарушение ПДД информационные системы ГИБДД и ФССП обменяются данными о водителе. Затем система автоматически запросит Государственную информсистему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Если там не будет информации об оплате штрафа, в течение 3 дней ФССП возбудит исполнительное производство.
По словам собеседника издания, 20 июня вводится возможность применения такой схемы, но фактически она начнет действовать позднее, потому что переговоры между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП о порядке информационного взаимодействия затянулись.
Также, согласно поправкам, приставы смогут запрашивать у операторов связи номер телефона должника, а компании должны будут предоставлять информацию в течение суток. Автоматически теперь будет сниматься ограничение на выезд должника из страны — ранее это делалось по решению пристава. Для возбуждения исполнительного дела теперь нужны будут не только ФИО и дата рождения, но и номер паспорта, СНИЛС или ИНН, чтобы по ошибке не возбудить дело на однофамильца должника.