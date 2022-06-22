Эксперты призвали разработать российские стандарты учета выбросов СО2
В России необходимо разработать и утвердить собственную методологию учета выбросов CO2, а также методологию оценки поглощающей способности лесов. Об этом заявили участники круглого стола, посвященного роли лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности, организованном экологической онлайн-платформой «Чистое будущее». По словам экспертов, России также необходимо добиться признания данных методологий на международном уровне.
«Наш лес — это не только легкие планеты, но важнейший экономический ресурс и элемент стратегии социально-экономического развития России. Снижение выбросов парниковых газов в целевом сценарии примерно на 40% обеспечивается технологиями и экономикой, а почти на 60% — нашими экосистемами, в том числе и лесами. Это большой вызов, который формируется перед российской наукой», — рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Его слова приводит пресс-служба платформы.
В настоящее время идет второй этап государственной инвентаризации лесов, по итогам которого будут получены достоверные данные о пулах накопления углерода, напомнил начальник Управления науки и международного сотрудничества Рослесхоза Владимир Дмитриев. «На сегодняшний день проделана огромная работа по инвентаризации деревьев на выборочных участках. Инвентаризовано 112 млрд куб. м древесины, а это на 36% больше, чем ожидалось», — сказал он. Кроме того, в стране реализуется проект климатического мониторинга в лесах, в том числе из космоса, что позволит обновить устаревшие данные, отметил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Барталев.
В свою очередь научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян отметил, что оценки Минприроды и данные ОНН по углеродному балансу управляемых российских лесов не совпадают почти на 1 млрд т СО2.
«Роль лесов нельзя принижать, они имеют большое значение для углеродного баланса, они взаимодействуют с болотом, реками и озерами. Если мы говорим о выживании, об экологической безопасности, то лесу нужно уделять первостепенное внимание. Леса взаимодействуют со всеми экосистемами, биосферы не будет без леса. Без леса не может существовать человек. И в тоже время мы должны быть готовы к тому, что российские леса для мирового сообщества будут «самыми плохими». В иерархии они будут стоять на последнем месте, поэтому свою точку зрения необходимо отстаивать», — сказал он.
В рамках мероприятия директор департамента экологической эффективности «Роснефти» Виктория Сапожникова рассказала об экологическом проекте компании, который реализуется совместно с правительством Красноярского края. Речь идет о лесоклиматическом проекте, который в итоге позволит раскрыть потенциал поглощения парниковых газов лесами страны.
«Совокупный потенциал поглощения углекислого газа за счет комплекса лесохозяйственных мероприятий в рамках проекта может достигать 10 млн т СО2-эквивалента», — пояснила она, добавив, что компания совместно с учеными ведет разработку методологии реализации климатических проектов, которая может стать прообразом национальных стандартов в этой сфере.