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Эксперты призвали разработать российские стандарты учета выбросов СО2

Ведомости

В России необходимо разработать и утвердить собственную методологию учета выбросов CO2, а также методологию оценки поглощающей способности лесов. Об этом заявили участники круглого стола, посвященного роли лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности, организованном экологической онлайн-платформой «Чистое будущее». По словам экспертов, России также необходимо добиться признания данных методологий на международном уровне.

«Наш лес — это не только легкие планеты, но важнейший экономический ресурс и элемент стратегии социально-экономического развития России. Снижение выбросов парниковых газов в целевом сценарии примерно на 40% обеспечивается технологиями и экономикой, а почти на 60% — нашими экосистемами, в том числе и лесами. Это большой вызов, который формируется перед российской наукой», — рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Его слова приводит пресс-служба платформы.

В настоящее время идет второй этап государственной инвентаризации лесов, по итогам которого будут получены достоверные данные о пулах накопления углерода, напомнил начальник Управления науки и международного сотрудничества Рослесхоза Владимир Дмитриев. «На сегодняшний день проделана огромная работа по инвентаризации деревьев на выборочных участках. Инвентаризовано 112 млрд куб. м древесины, а это на 36% больше, чем ожидалось», — сказал он. Кроме того, в стране реализуется проект климатического мониторинга в лесах, в том числе из космоса, что позволит обновить устаревшие данные, отметил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Барталев.

В свою очередь научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян отметил, что оценки Минприроды и данные ОНН по углеродному балансу управляемых российских лесов не совпадают почти на 1 млрд т СО2.

«Роль лесов нельзя принижать, они имеют большое значение для углеродного баланса, они взаимодействуют с болотом, реками и озерами. Если мы говорим о выживании, об экологической безопасности, то лесу нужно уделять первостепенное внимание. Леса взаимодействуют со всеми экосистемами, биосферы не будет без леса. Без леса не может существовать человек. И в тоже время мы должны быть готовы к тому, что российские леса для мирового сообщества будут «самыми плохими». В иерархии они будут стоять на последнем месте, поэтому свою точку зрения необходимо отстаивать», — сказал он.

В рамках мероприятия директор департамента экологической эффективности «Роснефти» Виктория Сапожникова рассказала об экологическом проекте компании, который реализуется совместно с правительством Красноярского края. Речь идет о лесоклиматическом проекте, который в итоге позволит раскрыть потенциал поглощения парниковых газов лесами страны.

«Совокупный потенциал поглощения углекислого газа за счет комплекса лесохозяйственных мероприятий в рамках проекта может достигать 10 млн т СО2-эквивалента», — пояснила она, добавив, что компания совместно с учеными ведет разработку методологии реализации климатических проектов, которая может стать прообразом национальных стандартов в этой сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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