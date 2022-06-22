Эксперты призвали разработать российские стандарты учета выбросов СО2

«Роль лесов нельзя принижать, они имеют большое значение для углеродного баланса, они взаимодействуют с болотом, реками и озерами. Если мы говорим о выживании, об экологической безопасности, то лесу нужно уделять первостепенное внимание. Леса взаимодействуют со всеми экосистемами, биосферы не будет без леса. Без леса не может существовать человек. И в тоже время мы должны быть готовы к тому, что российские леса для мирового сообщества будут «самыми плохими». В иерархии они будут стоять на последнем месте, поэтому свою точку зрения необходимо отстаивать», — сказал он.