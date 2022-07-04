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Общество

При стрельбе в торговом центре в Копенгагене погиб гражданин России

Ведомости

Одним из погибших в результате стрельбы в Копенгагене оказался россиянин, живущий в Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора полиции Копенгагена Сёрена Томассена.

«Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании», — рассказал Томассен. Он также отметил, что были ранены четверо посетителей: двое из них являются гражданами Дании, еще двое — граждане Швеции.

Трагедия в торговом центре в датской столице произошла 3 июля. Ранее глава полиции заявил, что при стрельбе погибли несколько человек, не уточнив точное количество жертв. Подозреваемым стал 22-летний датчанин. В настоящий момент он арестован, ему предъявлены обвинения в убийстве. Полиция считает, что стрелявший действовал в одиночку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных