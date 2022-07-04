При стрельбе в торговом центре в Копенгагене погиб гражданин России

Трагедия в торговом центре в датской столице произошла 3 июля. Ранее глава полиции заявил, что при стрельбе погибли несколько человек, не уточнив точное количество жертв. Подозреваемым стал 22-летний датчанин. В настоящий момент он арестован, ему предъявлены обвинения в убийстве. Полиция считает, что стрелявший действовал в одиночку.