Австралия снимет запрет на въезд для не привитых от коронавируса иностранцев

Первый пациент с коронавирусом был выявлен в Австралии в январе 2020 г. С того момента в стране зафиксировали более 8,2 млн случаев заражения. С марта 2020 по декабрь 2021 г. власти приняли решение закрыть границы страны. В феврале 2022 г. запрет на въезд был снят для всех вакцинированных туристов от COVID-19, в том числе разрешалось пересечение границы иностранцам, привитым двумя дозами «Спутника V».