Австралия снимет запрет на въезд для не привитых от коронавируса иностранцев
Власти Австралии разрешат въезжать в страну иностранным туристам, не привитым от COVID-19, с 6 июля. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
«С 12:00 (05:00 мск) 6 июля люди смогут путешествовать в Австралию и обратно без обязательной необходимости декларировать статус вакцинации против COVID-19», — указано в сообщении. Отмечается, что иностранцы по-прежнему должны соблюдать коронавирусные ограничения, введенные властями штатов и территорий Австралии.
Путешественникам следует учитывать требования авиакомпаний и операторов перевозок, в частности находиться в масках на всех международных рейсах, которые прибывают в Австралию, и во время внутренних перелетов между городами страны.
Первый пациент с коронавирусом был выявлен в Австралии в январе 2020 г. С того момента в стране зафиксировали более 8,2 млн случаев заражения. С марта 2020 по декабрь 2021 г. власти приняли решение закрыть границы страны. В феврале 2022 г. запрет на въезд был снят для всех вакцинированных туристов от COVID-19, в том числе разрешалось пересечение границы иностранцам, привитым двумя дозами «Спутника V».