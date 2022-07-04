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Общество

Австралия снимет запрет на въезд для не привитых от коронавируса иностранцев

Ведомости

Власти Австралии разрешат въезжать в страну иностранным туристам, не привитым от COVID-19, с 6 июля. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

«С 12:00 (05:00 мск) 6 июля люди смогут путешествовать в Австралию и обратно без обязательной необходимости декларировать статус вакцинации против COVID-19», — указано в сообщении. Отмечается, что иностранцы по-прежнему должны соблюдать коронавирусные ограничения, введенные властями штатов и территорий Австралии.

Путешественникам следует учитывать требования авиакомпаний и операторов перевозок, в частности находиться в масках на всех международных рейсах, которые прибывают в Австралию, и во время внутренних перелетов между городами страны.

Первый пациент с коронавирусом был выявлен в Австралии в январе 2020 г. С того момента в стране зафиксировали более 8,2 млн случаев заражения. С марта 2020 по декабрь 2021 г. власти приняли решение закрыть границы страны. В феврале 2022 г. запрет на въезд был снят для всех вакцинированных туристов от COVID-19, в том числе разрешалось пересечение границы иностранцам, привитым двумя дозами «Спутника V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных