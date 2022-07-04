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Общество

Генконсульство Греции возобновило выдачу виз россиянам

Ведомости

Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов после приостановки на три дня из-за высылки дипломатов посольства из России, сообщил ТАСС со ссылкой на секретаря дипмиссии Деспину Николаиду.

«Да, возобновил работу [визовый отдел]. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо», — отметила Николаиду.

27 июня МИД России сообщил, что выразил решительный протест послу Греции в России Екатерини Нассика из-за конфронтационного курса Афин по отношению к Москве, в том числе из-за поставок оружия Киеву и высылки российских дипломатов. В ответ МИД решил выслать восемь греческих дипломатов — они должны были покинуть страну в течении 8 дней.

В начале апреля Греция объявила 12 сотрудников российской дипломатической службы в стране персонами нон грата. Свое решение Афины объяснили положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о консульских делах 1963 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных