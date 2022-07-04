Генконсульство Греции возобновило выдачу виз россиянам
Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов после приостановки на три дня из-за высылки дипломатов посольства из России, сообщил ТАСС со ссылкой на секретаря дипмиссии Деспину Николаиду.
«Да, возобновил работу [визовый отдел]. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо», — отметила Николаиду.
27 июня МИД России сообщил, что выразил решительный протест послу Греции в России Екатерини Нассика из-за конфронтационного курса Афин по отношению к Москве, в том числе из-за поставок оружия Киеву и высылки российских дипломатов. В ответ МИД решил выслать восемь греческих дипломатов — они должны были покинуть страну в течении 8 дней.
В начале апреля Греция объявила 12 сотрудников российской дипломатической службы в стране персонами нон грата. Свое решение Афины объяснили положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о консульских делах 1963 г.