Генконсульство Греции возобновило выдачу виз россиянам

27 июня МИД России сообщил, что выразил решительный протест послу Греции в России Екатерини Нассика из-за конфронтационного курса Афин по отношению к Москве, в том числе из-за поставок оружия Киеву и высылки российских дипломатов. В ответ МИД решил выслать восемь греческих дипломатов — они должны были покинуть страну в течении 8 дней.