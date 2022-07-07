В России скорректировали климатические нормы
В России введены новые климатические нормы, было актуализировано понятие «температурная аномалия» с учетом изменений погоды за последние 30 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Аномальной считается температура, которая не соответствует многолетним средним значениям. Новые климатические нормы посчитаны с учетом глобального потепления, и они охватывают период с 1990 г. по 2020 г. «Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», – объяснил Вильфанд.
Изменение климата усиливается, и нормой становится не только жара, но и наводнения, штормы и пожары. В мае «Российская газета» со ссылкой на доклад ООН о засухе сообщала, что глобальное потепление в период с 2000 по 2019 г. привело к росту засух на 29%. По мнению экспертов ООН, в случае бездействия мирового сообщества 700 млн человек к 2030 г. могут стать климатическими беженцами, а к 2050 г. большая часть населения планеты будет жить в регионах с крайней нехваткой воды.
В конце мая «Ведомости. Экология» сообщали, что в этом году в России пожароопасный сезон начался в марте, хотя обычно он длится с апреля по октябрь. В прошлом году огонь в той или иной степени затронул 1% площади всех российских лесов.