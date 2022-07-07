В России скорректировали климатические нормы

Изменение климата усиливается, и нормой становится не только жара, но и наводнения, штормы и пожары. В мае «Российская газета» со ссылкой на доклад ООН о засухе сообщала, что глобальное потепление в период с 2000 по 2019 г. привело к росту засух на 29%. По мнению экспертов ООН, в случае бездействия мирового сообщества 700 млн человек к 2030 г. могут стать климатическими беженцами, а к 2050 г. большая часть населения планеты будет жить в регионах с крайней нехваткой воды.