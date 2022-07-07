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Общество

Суд во Владивостоке вынес приговор 12 рыбакам из КНДР за нападение на пограничников

Ведомости

Приморский краевой суд во Владивостоке признал виновными 12 рыбаков из Северной Кореи, которые в 2019 г. напали на российских пограничников в Японском море, сообщает «РИА Новости».

Согласно данным следствия, российские пограничники обнаружили в 2019 г.  судно под флагом КНДР, на котором 17 рыбаков незаконно ловили кальмара. При задержании рыбаки напали на пограничников, вооружившись подручными средствами. Трое из рыбаков были осуждены сразу за причинение вреда средней тяжести: один на семь лет колонии, двое на четыре года колонии.

Дело в отношении 14 рыбаков рассматривали с сентября 2020 г. Двое были оправданы, оставшиеся 12 получили обвинения в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, отмечает агентство.

В итоге, одному рыбаку дали 13 лет лишения свободы, еще одному 8 лет колонии строгого режима, также один получил 4 года и 2 месяца лишения свободы, еще один 4 г., оставшиеся 8 рыбаков — по 4 года и 1 месяцу колонии общего режима. Двое оправданных моряка получили право на реабилитацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных