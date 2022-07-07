Суд во Владивостоке вынес приговор 12 рыбакам из КНДР за нападение на пограничников
Приморский краевой суд во Владивостоке признал виновными 12 рыбаков из Северной Кореи, которые в 2019 г. напали на российских пограничников в Японском море, сообщает «РИА Новости».
Согласно данным следствия, российские пограничники обнаружили в 2019 г. судно под флагом КНДР, на котором 17 рыбаков незаконно ловили кальмара. При задержании рыбаки напали на пограничников, вооружившись подручными средствами. Трое из рыбаков были осуждены сразу за причинение вреда средней тяжести: один на семь лет колонии, двое на четыре года колонии.
Дело в отношении 14 рыбаков рассматривали с сентября 2020 г. Двое были оправданы, оставшиеся 12 получили обвинения в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, отмечает агентство.
В итоге, одному рыбаку дали 13 лет лишения свободы, еще одному 8 лет колонии строгого режима, также один получил 4 года и 2 месяца лишения свободы, еще один 4 г., оставшиеся 8 рыбаков — по 4 года и 1 месяцу колонии общего режима. Двое оправданных моряка получили право на реабилитацию.