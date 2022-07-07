Суд во Владивостоке вынес приговор 12 рыбакам из КНДР за нападение на пограничников

Согласно данным следствия, российские пограничники обнаружили в 2019 г. судно под флагом КНДР, на котором 17 рыбаков незаконно ловили кальмара. При задержании рыбаки напали на пограничников, вооружившись подручными средствами. Трое из рыбаков были осуждены сразу за причинение вреда средней тяжести: один на семь лет колонии, двое на четыре года колонии.