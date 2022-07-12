МВД предложило ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

В России за пропаганду наркотиков установлена административная ответственность в ст. 6.13 КоАП РФ. Также в феврале прошлого года был принят закон, согласно которому за склонение в интернете к употреблению наркотиков можно получить до 15 лет лишения свободы. Ранее за пропаганду наркотиков оштрафовали рэперов Алишера Моргенштерна и Элджея, а также блогера Юрия Дудя.