МВД предложило ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Министерство внутренних дел разработало законопроекты, в которых предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД. Документы внесли на рассмотрение в правительство.
Законопроекты разработали по поручению президента России Владимира Путина и правительства. Согласно поручениям, МВД, Минцифры, Минюст и Генпрокуратура должны были принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, в том числе внести в законодательство уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их аналогов с помощью интернета. Поправки предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ.
В России за пропаганду наркотиков установлена административная ответственность в ст. 6.13 КоАП РФ. Также в феврале прошлого года был принят закон, согласно которому за склонение в интернете к употреблению наркотиков можно получить до 15 лет лишения свободы. Ранее за пропаганду наркотиков оштрафовали рэперов Алишера Моргенштерна и Элджея, а также блогера Юрия Дудя.
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