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МВД предложило ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Ведомости

Министерство внутренних дел разработало законопроекты, в которых предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МВД. Документы внесли на рассмотрение в правительство.

Законопроекты разработали по поручению президента России Владимира Путина и правительства. Согласно поручениям, МВД, Минцифры, Минюст и Генпрокуратура должны были принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, в том числе внести в законодательство уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их аналогов с помощью интернета. Поправки предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ.

В России за пропаганду наркотиков установлена административная ответственность в ст. 6.13 КоАП РФ. Также в феврале прошлого года был принят закон, согласно которому за склонение в интернете к употреблению наркотиков можно получить до 15 лет лишения свободы. Ранее за пропаганду наркотиков оштрафовали рэперов Алишера Моргенштерна и Элджея, а также блогера Юрия Дудя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных