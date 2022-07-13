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Общество

Мальта снимет ограничения на въезд для туристов с 25 июля

Ведомости

Мальта снимает ковидные ограничения на въезде для всех туристов с 25 июля, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как уточняет АТОР, Мальта больше не будет требовать от туристов по прибытии предъявлять сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или тестировании на COVID-19.

Мальта не выдает туристические визы в России. Подача разрешена только членам семей граждан ЕС/ЕЭЗ, проживающих на Мальте, на долгосрочные визы D и заявления граждан Мальты, имеющих двойное гражданство, в случае если их мальтийский паспорт истек. В других случаях, таких как учеба, работа, выдача виз возможна только в исключительных случаях и по предварительному одобрению.

В начале июля стало известно, что россияне смогут с 15 июля посещать с туристическими целями Эстонию и Финляндию. Граждане также смогут выезжать через наземную границу любой страны, которая эту границу откроет.

2 июля Роспотребнадзор отменил действие всех коронавирусных ограничений, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Ведомство приняло такое решение после снижения заболеваемости COVID-19. В ведомстве отметили, что недельный показатель прироста заболевших снизился с февраля более чем в 64 раза.

После этого были отменены ограничения на въезд в Россию иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска, однако оставались ограничения на въезд наземными видами транспорта. Также штаб решил отменить ПЦР-тесты для граждан Белоруссии, которые прилетают в Россию на самолетах. Гражданам других стран все еще будет нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных