Мальта снимет ограничения на въезд для туристов с 25 июля
Мальта снимает ковидные ограничения на въезде для всех туристов с 25 июля, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как уточняет АТОР, Мальта больше не будет требовать от туристов по прибытии предъявлять сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или тестировании на COVID-19.
Мальта не выдает туристические визы в России. Подача разрешена только членам семей граждан ЕС/ЕЭЗ, проживающих на Мальте, на долгосрочные визы D и заявления граждан Мальты, имеющих двойное гражданство, в случае если их мальтийский паспорт истек. В других случаях, таких как учеба, работа, выдача виз возможна только в исключительных случаях и по предварительному одобрению.
В начале июля стало известно, что россияне смогут с 15 июля посещать с туристическими целями Эстонию и Финляндию. Граждане также смогут выезжать через наземную границу любой страны, которая эту границу откроет.
2 июля Роспотребнадзор отменил действие всех коронавирусных ограничений, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Ведомство приняло такое решение после снижения заболеваемости COVID-19. В ведомстве отметили, что недельный показатель прироста заболевших снизился с февраля более чем в 64 раза.
После этого были отменены ограничения на въезд в Россию иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска, однако оставались ограничения на въезд наземными видами транспорта. Также штаб решил отменить ПЦР-тесты для граждан Белоруссии, которые прилетают в Россию на самолетах. Гражданам других стран все еще будет нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов.
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