Губернатор Белгородской области сообщил о сброшенной на библиотеку взрывчатке
Самодельное взрывное устройство сбросили с квадрокоптера на здание библиотеки в городе Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы. Самое главное — пострадавших нет, со всем остальным справимся», — рассказал Гладков.
В начале июля украинские вооруженные силы нанесли удары по Белгороду ракетами «Точка-У». По данным Минобороны, удары наносились также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска.
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