Московские суды эвакуировали после сообщения об угрозе взрывов
В Москве проводят эвакуацию в судах из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Дмитрий Овешников.
«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в районных судах города и в Московском городском суде, никаких требований анонимы не выдвигают», — заявил Овешников (цитата по «Интерфакс»).
Волна ложных сообщений о минировании и подготовке взрывов в разных городах России началась в ноябре 2019 г. Угрозы затронули магазины, школы, больницы и административные здания. 18 декабря того же года неизвестные сообщили о минировании крупнейших вокзалов Москвы, аэропортов и семи районных судов. После этого полиция и спасатели проверили более 1000 столичных объектов, в ходе проверки угроз на улицы вывели около 170 000 человек.
С начала 2022 г. случаи массовой рассылки сообщений о минировании участились вновь. В марте ФСБ сообщила, что правоохранители России и Белоруссии задержали восьмерых участников интернет-сообщества в возрасте от 13 до 21 года, которые рассылали письма о ложном минировании. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ, которые предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.
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