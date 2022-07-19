Страховые выплаты работающим пенсионерам пересчитают с 1 августа
Пенсии 7,3 млн российских пенсионеров увеличатся с 1 августа, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Прибавку получат работающие пенсионеры, россияне, которым исполнилось 80 лет, и инвалиды первой группы. Индексация произойдет автоматически, не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений.
Выплаты повысят только тем работающим пенсионерам, которые закончили работать в прошлом году и у которых есть неучтенные пенсионные баллы. Максимальная прибавка составит не более трех пенсионных баллов — около 314 руб. До 1 октября пенсионеры — бывшие служащие ОВД получат дополнительную надбавку в 19,5%, а с 1 октября пенсии ветеранов Великой отечественной войны и членов их семей повысят на 15,5%. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, удвоят страховую часть пенсии: ее размер составит 12 802 руб., пишет газета.
С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса