Страховые выплаты работающим пенсионерам пересчитают с 1 августа

Выплаты повысят только тем работающим пенсионерам, которые закончили работать в прошлом году и у которых есть неучтенные пенсионные баллы. Максимальная прибавка составит не более трех пенсионных баллов — около 314 руб. До 1 октября пенсионеры — бывшие служащие ОВД получат дополнительную надбавку в 19,5%, а с 1 октября пенсии ветеранов Великой отечественной войны и членов их семей повысят на 15,5%. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, удвоят страховую часть пенсии: ее размер составит 12 802 руб., пишет газета.