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Общество

Страховые выплаты работающим пенсионерам пересчитают с 1 августа

Ведомости

Пенсии 7,3 млн российских пенсионеров увеличатся с 1 августа, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Прибавку получат работающие пенсионеры, россияне, которым исполнилось 80 лет, и инвалиды первой группы. Индексация произойдет автоматически, не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений.

Выплаты повысят только тем работающим пенсионерам, которые закончили работать в прошлом году и у которых есть неучтенные пенсионные баллы. Максимальная прибавка составит не более трех пенсионных баллов — около 314 руб. До 1 октября пенсионеры — бывшие служащие ОВД получат дополнительную надбавку в 19,5%, а с 1 октября пенсии ветеранов Великой отечественной войны и членов их семей повысят на 15,5%. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, удвоят страховую часть пенсии: ее размер составит 12 802 руб., пишет газета.

С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных