Газета
Общество

Верховный суд Белоруссии запретил независимые профсоюзы

Ведомости

В Белоруссии запретили деятельность негосударственных профсоюзов. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры Белоруссии.

«По искам Генерального прокурора Верховный Суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов “Белорусский конгресс демократических профсоюзов”», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что вместо исполнения своих обязанностей (защиты прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок и т. д.) руководители и члены перечисленных профсоюзов «принимали активное участие в деструктивной деятельности». Сообщается, что по фактам их противоправных действий были возбуждены уголовные дела.

Во время протестных акций в Белоруссии в 2020 г. ряд независимых профсоюзов отказался поддержать президента страны Александра Лукашенко. В апреле 2022 г. в офисах профсоюзов прошли обыски, а их руководители и активисты были задержаны.

На решение Верховного суда Белоруссии уже отреагировали в посольстве США в Белоруссии. Заявление опубликовано на сайте посольства. Ликвидацию независимых профсоюзов назвали «очередным нападением на свободу белорусов». В сообщении подчеркивается, что роспуск независимых профсоюзов лишит примерно 10 000 белорусских рабочих какой-либо возможности защищать себя и свои семьи от действий властей.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных