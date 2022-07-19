Верховный суд Белоруссии запретил независимые профсоюзы
В Белоруссии запретили деятельность негосударственных профсоюзов. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры Белоруссии.
«По искам Генерального прокурора Верховный Суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов “Белорусский конгресс демократических профсоюзов”», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что вместо исполнения своих обязанностей (защиты прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок и т. д.) руководители и члены перечисленных профсоюзов «принимали активное участие в деструктивной деятельности». Сообщается, что по фактам их противоправных действий были возбуждены уголовные дела.
Во время протестных акций в Белоруссии в 2020 г. ряд независимых профсоюзов отказался поддержать президента страны Александра Лукашенко. В апреле 2022 г. в офисах профсоюзов прошли обыски, а их руководители и активисты были задержаны.
На решение Верховного суда Белоруссии уже отреагировали в посольстве США в Белоруссии. Заявление опубликовано на сайте посольства. Ликвидацию независимых профсоюзов назвали «очередным нападением на свободу белорусов». В сообщении подчеркивается, что роспуск независимых профсоюзов лишит примерно 10 000 белорусских рабочих какой-либо возможности защищать себя и свои семьи от действий властей.
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