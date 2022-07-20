Минэнерго предложило обязать должников за свет устанавливать умные счетчики

В документе говорится о должниках, которые в течение года несколько раз получали уведомления об ограничении электричества из-за долгов. Если должник получил уведомление об установке умного счетчика до конца 2023 г., гарантирующие поставщики и сетевая компания обязаны установить его в течение полугода. С 2024 г. на установку будет отводиться три месяца. Должник будет обязан предоставить доступ в свой дом, говорится в проекте постановления. Если потребитель снова не будет платить по счетам, ГП и сетевая компания смогут дистанционно ограничить электроснабжение. Если же он откажется устанавливать прибор, ему выпишут штраф.