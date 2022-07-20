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Общество

Минэнерго предложило обязать должников за свет устанавливать умные счетчики

Ведомости

Минэнерго разработало проект постановления, в котором предлагается заставлять должников по счетам за электроэнергию оплачивать установку в своих домах умных счетчиков с дистанционным отключением, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, опубликованный в Telegram-канале «Советбезрынка». Его подлинность подтвердили источники издания. В Минэнерго не ответили на запрос.

В документе говорится о должниках, которые в течение года несколько раз получали уведомления об ограничении электричества из-за долгов. Если должник получил уведомление об установке умного счетчика до конца 2023 г., гарантирующие поставщики и сетевая компания обязаны установить его в течение полугода. С 2024 г. на установку будет отводиться три месяца. Должник будет обязан предоставить доступ в свой дом, говорится в проекте постановления. Если потребитель снова не будет платить по счетам, ГП и сетевая компания смогут дистанционно ограничить электроснабжение. Если же он откажется устанавливать прибор, ему выпишут штраф.

По оценкам собеседников издания, умный счетчик стоит от 14 000 до 40 000 руб. с учетом установки. В Ассоциации ГП и ЭСК пояснили изданию, что такие правила — это способ упростить субъектам энергетики введение ограничений должникам, потому что долги потребителей становятся дебиторской задолженностью ГП и сетей.

В «Россетях» сообщили, что с 2022 г. умные счетчики с дистанционным отключением устанавливают за счет энергокомпаний взамен вышедших из строя или по истечении срока эксплуатации. Проект постановления позволит установить приборы у неплательщиков за их счет вне очереди. Издание отметило, что средний уровень расчетов за январь-апрель снизился с 98,7% годом ранее до 98%. Общая задолженность за электричество на рынке составила 315,3 млрд руб., из которых 75,6 млрд, или 24%, пришлось на долги населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных