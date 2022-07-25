В Гидрометцентре спрогнозировали пятидневную жару в европейской России

Он отметил, что в СЗФО будут действовать циклоны, из-за чего температура начнет понижаться. В Москве к выходным похолодает до 21-23 градусов к субботе, а до этого ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов и кратковременными дождями. В понедельник в городе ожидается 25-27 градусов, во вторник — 27-29, а среда станет самым жарким днем недели с температурой до 30 градусов.