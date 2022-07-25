В Гидрометцентре спрогнозировали пятидневную жару в европейской России
Температура в 25-30 градусов установится на ближайшие пять дней в европейской части России, кроме Северо-Западного федерального округа — там будет немного прохладнее, сообщил 25 июля ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — 25-30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ», — рассказал Вильфанд.
Он отметил, что в СЗФО будут действовать циклоны, из-за чего температура начнет понижаться. В Москве к выходным похолодает до 21-23 градусов к субботе, а до этого ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов и кратковременными дождями. В понедельник в городе ожидается 25-27 градусов, во вторник — 27-29, а среда станет самым жарким днем недели с температурой до 30 градусов.
Также всю рабочую неделю синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в понедельник — с грозами и усилением ветра до 15 м/с. «Угрожающих дождей не будет», — уточнил Вильфанд. Ливни на этой неделе ожидаются в Брянской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской областях, Крыму и Приморье. В некоторых регионах сильные дожди пройдут с грозами и градом.
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