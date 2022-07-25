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В Гидрометцентре спрогнозировали пятидневную жару в европейской России

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Температура в 25-30 градусов установится на ближайшие пять дней в европейской части России, кроме Северо-Западного федерального округа — там будет немного прохладнее, сообщил 25 июля ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — 25-30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в СЗФО будут действовать циклоны, из-за чего температура начнет понижаться. В Москве к выходным похолодает до 21-23 градусов к субботе, а до этого ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов и кратковременными дождями. В понедельник в городе ожидается 25-27 градусов, во вторник — 27-29, а среда станет самым жарким днем недели с температурой до 30 градусов.

Также всю рабочую неделю синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в понедельник — с грозами и усилением ветра до 15 м/с. «Угрожающих дождей не будет», — уточнил Вильфанд. Ливни на этой неделе ожидаются в Брянской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской областях, Крыму и Приморье. В некоторых регионах сильные дожди пройдут с грозами и градом.

Ранее жаркие дни наблюдались в Москве в начале июля. Тогда понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем с начала 2022 г. Максимальная температура воздуха в этот день составила плюс 32,2 градуса, писал РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных