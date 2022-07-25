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Общество

Суд изъял 260 млн рублей у обвиняемого экс-главы ОМВД Егорьевска

Ведомости

Егорьевский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Подмосковья об изъятии в доход государства имущества на сумму 260 млн руб. бывшего начальника ОМВД по городскому округу Егорьевск, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Московской области обратилась в Егорьевский городской суд с исковым заявлением об обращении в доход государства денежных средств на общую сумму около 257 млн рублей, земельного участка с нежилыми помещениями общей стоимостью 16,4 млн руб. и элитных наручных часов. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме», — рассказали в прокуратуре. 

Ранее Ермакову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, пунктам «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка к убийству двух и более лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму). Его арестовали до 8 сентября. 

В ведомстве сообщили, что в ходе надзора за расследованием уголовного дела обнаружили факты нарушения законодательства о противодействии коррупции. Во время обыска в доме обвиняемого и его отца изъяли наличные в разной валюте на сумму 250 млн руб. и элитные наручные часы. Также во время проверки нашли земельный участок с жилым домом общей стоимостью 5,5 млн руб., оформленный на отца обвиняемого. Еще один участок с нежилыми постройками купили и оформили на отца обвиняемого в 2021 г. «Наличие достаточных денежных средств для совершения таких сделок отцом обвиняемого подтверждено не было», — отметили в прокуратуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных