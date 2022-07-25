Суд изъял 260 млн рублей у обвиняемого экс-главы ОМВД Егорьевска

В ведомстве сообщили, что в ходе надзора за расследованием уголовного дела обнаружили факты нарушения законодательства о противодействии коррупции. Во время обыска в доме обвиняемого и его отца изъяли наличные в разной валюте на сумму 250 млн руб. и элитные наручные часы. Также во время проверки нашли земельный участок с жилым домом общей стоимостью 5,5 млн руб., оформленный на отца обвиняемого. Еще один участок с нежилыми постройками купили и оформили на отца обвиняемого в 2021 г. «Наличие достаточных денежных средств для совершения таких сделок отцом обвиняемого подтверждено не было», — отметили в прокуратуре.