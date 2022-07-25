Губернатор Курской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Накануне власти Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 8 августа. По оценке Старовойта, ситуация на границе с Украиной «не позволяет расслабляться», продолжаются обстрелы с территории соседнего государства. При этом за последние две недели, как утверждает Старовойт, в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов.