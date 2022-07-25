Губернатор Курской области сообщил об обстреле села со стороны Украины
Село Алексеевка в приграничном Глушковском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет», – сообщил он.
Накануне власти Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 8 августа. По оценке Старовойта, ситуация на границе с Украиной «не позволяет расслабляться», продолжаются обстрелы с территории соседнего государства. При этом за последние две недели, как утверждает Старовойт, в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов.
Ранее на прошлой неделе Старовойт рассказал, что российским военным удалось подавить атаку ВСУ на приграничные территории региона ответным огнем. Власти также рассказывали об обстреле приграничных территорий Рыльского района Курской области.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.