В Донецке загорелась нефтебаза

По данным ТАСС, на территории нефтебазы загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами, огонь от пожара видно из нескольких районов города – пламя поднимается на пару десятков метров. На месте происшествия работают сотрудники и техника МЧС, а также народной милиции ДНР. Информации о пострадавших нет.