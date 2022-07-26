В Донецке загорелась нефтебаза
Пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка, сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости». По их данным, пожар произошел в результате обстрела со стороны ВСУ.
По данным ТАСС, на территории нефтебазы загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами, огонь от пожара видно из нескольких районов города – пламя поднимается на пару десятков метров. На месте происшествия работают сотрудники и техника МЧС, а также народной милиции ДНР. Информации о пострадавших нет.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило об обстреле Буденновского района Донецка в Telegram. В сообщении сказано, что вооруженные формирования выпустили три снаряда со стороны поселка Красногоровка в Покровском районе Донецкой области в 02:20.
24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Киев в ответ ввел военное положение.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса