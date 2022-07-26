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В Донецке загорелась нефтебаза

Ведомости

Пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка, сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости». По их данным, пожар произошел в результате обстрела со стороны ВСУ.

По данным ТАСС, на территории нефтебазы загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами, огонь от пожара видно из нескольких районов города – пламя поднимается на пару десятков метров. На месте происшествия работают сотрудники и техника МЧС, а также народной милиции ДНР. Информации о пострадавших нет.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило об обстреле Буденновского района Донецка в Telegram. В сообщении сказано, что вооруженные формирования выпустили три снаряда со стороны поселка Красногоровка в Покровском районе Донецкой области в 02:20.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Киев в ответ ввел военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных