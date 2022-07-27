Superjob: 23% россиян выступили за возвращение масочного режима

Аналитики отметили, что чаще всего за возвращение масок высказывались женщины — 25% против 21% мужчин. Опрошенные младше 34 лет чаще поддерживают введение масочного режима, чем россияне старше 45 лет. Среди сделавших прививку от коронавируса полгода назад и меньше, за ношение масок высказались трое из десяти, а меньше всего готовы опять носить маски антипрививочники — 14%.