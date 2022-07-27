Superjob: 23% россиян выступили за возвращение масочного режима
Аналитики отметили, что чаще всего за возвращение масок высказывались женщины — 25% против 21% мужчин. Опрошенные младше 34 лет чаще поддерживают введение масочного режима, чем россияне старше 45 лет. Среди сделавших прививку от коронавируса полгода назад и меньше, за ношение масок высказались трое из десяти, а меньше всего готовы опять носить маски антипрививочники — 14%.
В России с 28 июня регистрируется рост заболеваемости коронавирусом: за последнюю неделю рост составил 48,9%. Число госпитализаций за неделю увеличилось на 32%. Глава Роспотребнадзора объяснила рост показателей появлением более заразных подвариантов коронавируса, однако при них заболевание протекает не очень тяжело, а коечный фонд заполняется незначительно.
1 июля Роспотребнадзор отменил все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. На фоне роста заболеваемости пожилым россиянам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали начать носить маски, а также ревакцинироваться.
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