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Superjob: 23% россиян выступили за возвращение масочного режима

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23% россиян поддержали возвращение масочного режима в России, против высказались 48% респондентов, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 человек.

Аналитики отметили, что чаще всего за возвращение масок высказывались женщины — 25% против 21% мужчин. Опрошенные младше 34 лет чаще поддерживают введение масочного режима, чем россияне старше 45 лет. Среди сделавших прививку от коронавируса полгода назад и меньше, за ношение масок высказались трое из десяти, а меньше всего готовы опять носить маски антипрививочники — 14%. 

В России с 28 июня регистрируется рост заболеваемости коронавирусом: за последнюю неделю рост составил 48,9%. Число госпитализаций за неделю увеличилось на 32%. Глава Роспотребнадзора объяснила рост показателей появлением более заразных подвариантов коронавируса, однако при них заболевание протекает не очень тяжело, а коечный фонд заполняется незначительно. 

1 июля Роспотребнадзор отменил все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. На фоне роста заболеваемости пожилым россиянам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали начать носить маски, а также ревакцинироваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных