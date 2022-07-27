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«Коммерсантъ» узнал о нехватке вакцины «Спутник Лайт» в большинстве регионов России

Ведомости

Сделать прививку вакциной «Спутник Лайт» невозможно в большинстве российских регионов, вместо нее врачи предлагают ревакцинироваться первым компонентом «Спутника V», сообщил «Коммерсантъ». «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V», зарегистрированный под отдельным названием.

В минздраве Хабаровского края пояснили, что, согласно рекомендациям Минздрава России, повторную прививку можно делать первым компонентом «Спутника V», а людям из групп риска — двумя компонентами. В министерстве отметили, что в регионе есть запас из более 91 000 вакцин четырех видов и пациенты могут сами выбрать препарат, однако «Спутник V» показал наибольшую эффективность. 

В Амурской, Иркутской, Саратовской, Ульяновской областях, Бурятии и Крыму можно ревакцинироваться только первым компонентом «Спутника V». В минздраве Саратовской области заявили, что «Спутник Лайт» закончился. В администрации Курской области рассказали, что в нескольких поликлиниках есть минимальные остатки «Спутника Лайт», но основной вариант для бустерной прививки — первый компонент «Спутника V». 

В Санкт-Петербурге можно вакцинироваться несколькими препаратами, но для ревакцинации используется первый компонент «Спутника V». В депздраве Москвы не ответили на запрос издания, а в центре госуслуг корреспонденту издания предложили ревакцинироваться первым компонентом «Спутника V».

По данным реестра Росздравнадзора, в июле в гражданский оборот ввели одну серию «Спутника Лайт», а до этого — две серии в январе. Источник издания пояснил, что в одной серии может быть от 10 000 до 30 000 доз. 

В Минздраве России не объяснили, почему «Спутника Лайт» нет в поликлиниках. Главный внештатный ифекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что сделать прививку от коронавируса можно сделать любой зарегистрированной вакциной, но больше данных о безопасности и эффективности сейчас есть о «Спутнике V», «Спутнике Лайт» и «Спутнике М» (применяется среди подростков). Чуланов рекомендовал людям старше 60 лет ревакцинироваться двумя компонентами вакцины, а остальным — ревакцинироваться через полгода после предыдущей прививки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных