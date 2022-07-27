«Коммерсантъ» узнал о нехватке вакцины «Спутник Лайт» в большинстве регионов России

В Минздраве России не объяснили, почему «Спутника Лайт» нет в поликлиниках. Главный внештатный ифекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что сделать прививку от коронавируса можно сделать любой зарегистрированной вакциной, но больше данных о безопасности и эффективности сейчас есть о «Спутнике V», «Спутнике Лайт» и «Спутнике М» (применяется среди подростков). Чуланов рекомендовал людям старше 60 лет ревакцинироваться двумя компонентами вакцины, а остальным — ревакцинироваться через полгода после предыдущей прививки.