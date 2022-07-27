«Коммерсантъ» узнал о нехватке вакцины «Спутник Лайт» в большинстве регионов России
Сделать прививку вакциной «Спутник Лайт» невозможно в большинстве российских регионов, вместо нее врачи предлагают ревакцинироваться первым компонентом «Спутника V», сообщил «Коммерсантъ». «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V», зарегистрированный под отдельным названием.
В минздраве Хабаровского края пояснили, что, согласно рекомендациям Минздрава России, повторную прививку можно делать первым компонентом «Спутника V», а людям из групп риска — двумя компонентами. В министерстве отметили, что в регионе есть запас из более 91 000 вакцин четырех видов и пациенты могут сами выбрать препарат, однако «Спутник V» показал наибольшую эффективность.
В Амурской, Иркутской, Саратовской, Ульяновской областях, Бурятии и Крыму можно ревакцинироваться только первым компонентом «Спутника V». В минздраве Саратовской области заявили, что «Спутник Лайт» закончился. В администрации Курской области рассказали, что в нескольких поликлиниках есть минимальные остатки «Спутника Лайт», но основной вариант для бустерной прививки — первый компонент «Спутника V».
В Санкт-Петербурге можно вакцинироваться несколькими препаратами, но для ревакцинации используется первый компонент «Спутника V». В депздраве Москвы не ответили на запрос издания, а в центре госуслуг корреспонденту издания предложили ревакцинироваться первым компонентом «Спутника V».
По данным реестра Росздравнадзора, в июле в гражданский оборот ввели одну серию «Спутника Лайт», а до этого — две серии в январе. Источник издания пояснил, что в одной серии может быть от 10 000 до 30 000 доз.
В Минздраве России не объяснили, почему «Спутника Лайт» нет в поликлиниках. Главный внештатный ифекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что сделать прививку от коронавируса можно сделать любой зарегистрированной вакциной, но больше данных о безопасности и эффективности сейчас есть о «Спутнике V», «Спутнике Лайт» и «Спутнике М» (применяется среди подростков). Чуланов рекомендовал людям старше 60 лет ревакцинироваться двумя компонентами вакцины, а остальным — ревакцинироваться через полгода после предыдущей прививки.
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