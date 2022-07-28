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В Якутске задержан военком за злоупотребление полномочиями

Ведомости

27 июля в Якутске задержали военкома города Афанасия Захарова. В его квартире прошли обыски, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Собеседник агентства подтвердил ранее появившуюся в социальных сетях информацию о том, что силовики задержали военкома города. «Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова действительно задержали. В его квартире прошли обыски. Сегодня должны избрать меру пресечения», — рассказал он.

Причины задержания источник не уточнил. При этом в военном комиссариате Республики Саха (Якутия) агентству сообщили, что официальных сообщений о задержании Захарова нет.

По данным издания «Комсомольская правда — Якутия», Захарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что он за деньги оформлял военные билеты. 

Ранее военком уже комментировал слухи о продаже военных билетов. «Если бы эти данные подтвердились, это было бы достоянием всех служебных проверок и сейчас я сидел бы не на рабочем месте, а за столом допросов», — заявил Захаров изданию «Якутск вечерний».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных