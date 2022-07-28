В Якутске задержан военком за злоупотребление полномочиями
27 июля в Якутске задержали военкома города Афанасия Захарова. В его квартире прошли обыски, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Собеседник агентства подтвердил ранее появившуюся в социальных сетях информацию о том, что силовики задержали военкома города. «Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова действительно задержали. В его квартире прошли обыски. Сегодня должны избрать меру пресечения», — рассказал он.
Причины задержания источник не уточнил. При этом в военном комиссариате Республики Саха (Якутия) агентству сообщили, что официальных сообщений о задержании Захарова нет.
По данным издания «Комсомольская правда — Якутия», Захарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что он за деньги оформлял военные билеты.
Ранее военком уже комментировал слухи о продаже военных билетов. «Если бы эти данные подтвердились, это было бы достоянием всех служебных проверок и сейчас я сидел бы не на рабочем месте, а за столом допросов», — заявил Захаров изданию «Якутск вечерний».
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