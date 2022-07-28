В Якутске задержан военком за злоупотребление полномочиями

Ранее военком уже комментировал слухи о продаже военных билетов. «Если бы эти данные подтвердились, это было бы достоянием всех служебных проверок и сейчас я сидел бы не на рабочем месте, а за столом допросов», — заявил Захаров изданию «Якутск вечерний».