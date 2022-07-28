В России впервые с апреля за сутки выявили более 11 000 случаев коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России уже четвертую неделю. 25 июля оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю этот показатель вырос почти в полтора раза — на 48,9%. В июле Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения. В Роспотребнадзоре сообщали, что не планируют возвращать коронавирусные ограничения из-за увеличения числа заболевших ковидом.