В России впервые с апреля за сутки выявили более 11 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 11 515 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным с 13 апреля. Также за сутки был госпитализирован 1491 человек, 5018 выздоровели от COVID-19, а 41 пациент скончался.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 18 565 551 случай коронавируса. 17 958 463 человека вылечились от COVID-19, а 382 313 – погибли.
В Москве за сутки зарегистрировали 4477 случаев заражения вирусом. 1829 пациентов выздоровели, 287 – были госпитализированы, 14 – умерли.
Наибольшее число случаев заражения за сутки зарегистрировали также в Подмосковье – 1242, Санкт-Петербурге – 1151, Ростовской области – 252, Краснодарском крае – 211.
Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России уже четвертую неделю. 25 июля оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю этот показатель вырос почти в полтора раза — на 48,9%. В июле Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения. В Роспотребнадзоре сообщали, что не планируют возвращать коронавирусные ограничения из-за увеличения числа заболевших ковидом.
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