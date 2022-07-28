«Коммерсантъ» узнал о засекречивании вузами данных детей участников спецоперации

Издание выяснило, что льгота пока сильно не повлияла на общее количество поступающих, потому что места в рамках квоты нигде полностью не заняты. МГУ им. М. В. Ломоносова выделил 408 мест для детей участников спецоперации, однако квотой решили воспользоваться только 146 абитуриентов. В РГГУ было выделено 150 мест, а документы подали 110 человек. В НИУ ВШЭ выделили 266 льготных мест, а документы на них подали 173 абитуриента. В МФТИ получили 2 заявки от льготников. В пресс-службе Уральского федерального университета изданию сообщили, что поступающие по квоте абитуриенты получили хорошие результаты ЕГЭ, поэтому могли бы поступить и без льготы.