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«Коммерсантъ» узнал о засекречивании вузами данных детей участников спецоперации

Ведомости

Российские вузы засекретили данные детей участников спецоперации на Украине, которые поступают по специальной квоте: им присвоили специальные номера, которые не дают раскрыть персональные данные, сообщил «Коммерсантъ».

В вузах пояснили, что таким образом выполняют требование Минобрнауки. В министерстве не пояснили, почему такое решение было принято. Член одной из приемных комиссий предположил, что, если указывать фамилии таких абитуриентов, можно будет вычислить данные их родственников, которые сейчас участвуют в спецоперации.

Также издание выяснило, что вузы решили зачислять детей участников спецоперации по результатам ЕГЭ по профильным предметам, однако на некоторые специальности, в основном творческие, им нужно получить баллы за дополнительные испытания.

В Минобрнауки изданию сообщили, что в 2022 г. вузам было выделено почти 423 000 мест в бакалавриате и магистратуре, а в рамках спецквоты зарезервировали 10% из них, или 43 500 мест. На них могут претендовать дети погибших и раненых участников спецоперации, а также тех, кто находится или был в зоне боевых действий.

Издание выяснило, что льгота пока сильно не повлияла на общее количество поступающих, потому что места в рамках квоты нигде полностью не заняты. МГУ им. М. В. Ломоносова выделил 408 мест для детей участников спецоперации, однако квотой решили воспользоваться только 146 абитуриентов. В РГГУ было выделено 150 мест, а документы подали 110 человек. В НИУ ВШЭ выделили 266 льготных мест, а документы на них подали 173 абитуриента. В МФТИ получили 2 заявки от льготников. В пресс-службе Уральского федерального университета изданию сообщили, что поступающие по квоте абитуриенты получили хорошие результаты ЕГЭ, поэтому могли бы поступить и без льготы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных