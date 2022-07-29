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МЧС предупредило жителей Читы о возможной эвакуации из-за ливней

Ведомости

Уровень воды в реке Чита поднялся до критического уровня, в связи с чем существует риск подтопления прибрежных улиц города, сообщается на странице «Вконтакте» ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Население должно быть готово к эвакуации.

Из-за сильных дождей в Чите наблюдается формирование высокого паводка – сейчас общий объем составляет 232 см, пойма подтоплена на 87 см. «30 и 31 июля ожидается дополнительный подъем уровня на 50-90 сантиметров до отметки 300-340 сантиметров. Затопление поймы на глубину 140-180 сантиметров, наблюдается затопление дачных кооперативов в пойме реки. Существует угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В ведомстве призвали население к бдительности до тех пор, пока уровень воды не вернется к обычным значениям, следить за местонахождением детей, а также быть готовым к эвакуации.

В Сочи из-за непогоды до 27 июня действовало штормовое предупреждение. 25 июня в пресс-службе администрации города сообщили, что из-за непогоды в Сочи было повреждено порядка 86 частных домов, вода зашла в 14 населенных пунктов.

9 июля в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней, порывистого ветра и смерчей, сообщали РИА «Новости». Его продлевали до 24 июля.

В Сочи 24 июля был введен режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших сильных ливней – разрушения коснулись всех районов Сочи, погиб один человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных