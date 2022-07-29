МЧС предупредило жителей Читы о возможной эвакуации из-за ливней
Уровень воды в реке Чита поднялся до критического уровня, в связи с чем существует риск подтопления прибрежных улиц города, сообщается на странице «Вконтакте» ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Население должно быть готово к эвакуации.
Из-за сильных дождей в Чите наблюдается формирование высокого паводка – сейчас общий объем составляет 232 см, пойма подтоплена на 87 см. «30 и 31 июля ожидается дополнительный подъем уровня на 50-90 сантиметров до отметки 300-340 сантиметров. Затопление поймы на глубину 140-180 сантиметров, наблюдается затопление дачных кооперативов в пойме реки. Существует угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.
В ведомстве призвали население к бдительности до тех пор, пока уровень воды не вернется к обычным значениям, следить за местонахождением детей, а также быть готовым к эвакуации.
В Сочи из-за непогоды до 27 июня действовало штормовое предупреждение. 25 июня в пресс-службе администрации города сообщили, что из-за непогоды в Сочи было повреждено порядка 86 частных домов, вода зашла в 14 населенных пунктов.
9 июля в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней, порывистого ветра и смерчей, сообщали РИА «Новости». Его продлевали до 24 июля.
В Сочи 24 июля был введен режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших сильных ливней – разрушения коснулись всех районов Сочи, погиб один человек.