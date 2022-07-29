Хуснуллин предложил выдавать жителям Донбасса сертификаты на покупку жилья
Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил президенту России Владимиру Путину выдавать жителям ДНР сертификаты на покупку жилья на территории республики. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Хуснуллин рассказал, что сейчас составляется график на три года по восстановлению и строительству нового жилья в Донбассе. «Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жильё на территории Донецкой Республики в любом населённом пункте. Это тоже, я думаю, будет востребовано», — отметил он.
Вице-премьер рассказал, что на ремонт квартиры или частного дома будут выделять деньги из расчета по 6000 руб. на 1 кв. м. Власти планируют также выдавать единовременные выплаты жителям Донбасса, которые хотят сами ремонтировать свои дома.
Путин поддержал предложения Хуснуллина и предложил распространить их и на жителей ЛНР. «Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой Республики, но и, скажем, Луганской Республики – там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», — подчеркнул он.
Накануне Минобороны России сообщило о запуске паромной линии между Ейском и Мариуполем, по которой будут доставлять грузы для восстановления Мариуполя и других городов ДНР и ЛНР. Паром вмещает 700 т грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров.
Мариуполь (ДНР) был освобожден союзными силами в ходе специальной военной операции. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 4 мая Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. Чуть позже был установлен контроль и над заводом «Азовсталь».
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