Хуснуллин предложил выдавать жителям Донбасса сертификаты на покупку жилья

Хуснуллин рассказал, что сейчас составляется график на три года по восстановлению и строительству нового жилья в Донбассе. «Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жильё на территории Донецкой Республики в любом населённом пункте. Это тоже, я думаю, будет востребовано», — отметил он.