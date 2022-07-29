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Прокуратура Испании запросила более 8 лет для Шакиры за неуплату налогов

Ведомости

Прокуратура Испании запросила более 8 лет и 2 месяцев тюрьмы для колумбийской певицы Шакиры по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на заявление ведомства.

По данным издания, прокуратура также просит оштрафовать артистку на 23 млн евро. Шакира обвиняется в шести преступлениях против государственного бюджета. Певицу подозревают в неуплате налогов с 2012 по 2014 г. Речь идет о сумме в 14,5 млн млн.

Сторона обвинения отмечает, что большую часть времени Шакира жила в Барселоне, поскольку встречалась с испанским футболистом Жераром Пике. Защита же настаивает, что у испанских властей нет прямых доказательств, что она проводила в Испании более 183 дней в год — срок, после которого человек автоматически становится налоговым резидентом Испании. 

Ранее испанская прокуратура предлагала исполнительнице пойти на сделку, но артистка отказалась. В заявлении, опубликованном окружением Шакиры, отмечалось, что она считает себя невиновной. По словам певицы, у нее нет задолженностей перед испанскими властями, поскольку ранее она уже заплатила более 17 млн евро, которые от нее требовали.

Шакира наиболее известна своей музыкальной деятельностью. Она является певицей, автором песен, продюсером, а также танцовщицей и хореографом. Исполнительница добилась успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. Она прославилась в 2001 г. благодаря своему пятому альбому Laundry Service и заглавному синглу с него Whenever, Wherever. Шакира считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных