Прокуратура Испании запросила более 8 лет для Шакиры за неуплату налогов

Шакира наиболее известна своей музыкальной деятельностью. Она является певицей, автором песен, продюсером, а также танцовщицей и хореографом. Исполнительница добилась успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. Она прославилась в 2001 г. благодаря своему пятому альбому Laundry Service и заглавному синглу с него Whenever, Wherever. Шакира считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен.