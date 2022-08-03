Роспотребнадзор предупредил о риске заболеть COVID-19 летом из-за новых видов вируса
Роспотребнадзор предупредил россиян о повышенных рисках заболеть COVID-19 в летний период из-за появления и распространения новых подвариантов штамма «Омикрон», об этом сообщается на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать «простые меры предосторожности», в том числе носить маску в людных местах, мыть руки, оставаться дома при плохом самочувствии, регулярно проветривать помещения и не забывать о вакцинации от коронавируса.
Сегодня в России выявили 14 600 заболевших после 9500 накануне. Заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти с 28 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла это распространением новых, более заразных подвидов коронавируса. В ведомстве заявили, что пока нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне, и призвали людей из групп риска начать носить маски и пройти ревакцинацию.
В начале июля в России были сняты все коронавирусные ограничения, в том числе необходимость носить маску в общественных местах и запрет на работу точек общественного питания в ночное время. В Роспотребнадзоре объяснили это стабильным снижением показателей заболеваемости коронавирусом в течение последних четырех месяцев.
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