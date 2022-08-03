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Роспотребнадзор предупредил о риске заболеть COVID-19 летом из-за новых видов вируса

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Роспотребнадзор предупредил россиян о повышенных рисках заболеть COVID-19 в летний период из-за появления и распространения новых подвариантов штамма «Омикрон», об этом сообщается на сайте ведомства. 

В Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать «простые меры предосторожности», в том числе носить маску в людных местах, мыть руки, оставаться дома при плохом самочувствии, регулярно проветривать помещения и не забывать о вакцинации от коронавируса. 

Сегодня в России выявили 14 600 заболевших после 9500 накануне. Заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти с 28 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла это распространением новых, более заразных подвидов коронавируса. В ведомстве заявили, что пока нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне, и призвали людей из групп риска начать носить маски и пройти ревакцинацию.

В начале июля в России были сняты все коронавирусные ограничения, в том числе необходимость носить маску в общественных местах и запрет на работу точек общественного питания в ночное время. В Роспотребнадзоре объяснили это стабильным снижением показателей заболеваемости коронавирусом в течение последних четырех месяцев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных