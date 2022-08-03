Роспотребнадзор предупредил о риске заболеть COVID-19 летом из-за новых видов вируса

Сегодня в России выявили 14 600 заболевших после 9500 накануне. Заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти с 28 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла это распространением новых, более заразных подвидов коронавируса. В ведомстве заявили, что пока нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне, и призвали людей из групп риска начать носить маски и пройти ревакцинацию.