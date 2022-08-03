Суд отпустил ректора «Шанинки» Зуева под домашний арест

В конце октября 2021 г. Зуева госпитализировали с инфарктом, ему провели операцию на сердце и после этого, 9 ноября, поместили в СИЗО. 3 декабря во время заседания Тверского суда ему снова стало плохо, а в конце месяца его перевели в гражданскую больницу для проведения обследования, после чего снова вернули в СИЗО.