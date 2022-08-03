Суд отпустил ректора «Шанинки» Зуева под домашний арест
Накануне об изменении меры пресечения попросило следствие. В ходатайстве было указано, что Зуев признал вину, возместил ущерб в размере более 15 млн руб. и дал показания на новых соучастников, о которых следствие ранее не знало.
Зуева задержали 12 октября 2021 г. и на следующий день поместили под домашний арест. Он проходит по делу экс-замглавы Минпросвещенияи и бывшей вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Оно связано с выделенными в 2019 г. 21 млн руб. на реализацию двух госконтрактов в рамках национальной программы «Образование». Следствие полагает, что деньги были похищены, субподрядчиком выступала «Шанинка».
Также Зуев выступает фигурантом по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб., считает следствие.
В конце октября 2021 г. Зуева госпитализировали с инфарктом, ему провели операцию на сердце и после этого, 9 ноября, поместили в СИЗО. 3 декабря во время заседания Тверского суда ему снова стало плохо, а в конце месяца его перевели в гражданскую больницу для проведения обследования, после чего снова вернули в СИЗО.
Ранее защита Зуева просила суд отправить его под домашний арест из-за проблем со здоровьем, однако тогда суд оставил меру пресечения без изменений. С аналогичной просьбой к суду обращались 50 академиков РАН и уполномоченный по защите прав человека Татьяна Москалькова.
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