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Суд отпустил ректора «Шанинки» Зуева под домашний арест

Ведомости

Тверской суд отпустил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева из СИЗО и заключил его под домашний арест до 11 октября, передает РБК

Накануне об изменении меры пресечения попросило следствие. В ходатайстве было указано, что Зуев признал вину, возместил ущерб в размере более 15 млн руб. и дал показания на новых соучастников, о которых следствие ранее не знало.

Зуева задержали 12 октября 2021 г. и на следующий день поместили под домашний арест. Он проходит по делу экс-замглавы Минпросвещенияи и бывшей вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Оно связано с выделенными в 2019 г. 21 млн руб. на реализацию двух госконтрактов в рамках национальной программы «Образование». Следствие полагает, что деньги были похищены, субподрядчиком выступала «Шанинка». 

Также Зуев выступает фигурантом по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб., считает следствие. 

В конце октября 2021 г. Зуева госпитализировали с инфарктом, ему провели операцию на сердце и после этого, 9 ноября, поместили в СИЗО. 3 декабря во время заседания Тверского суда ему снова стало плохо, а в конце месяца его перевели в гражданскую больницу для проведения обследования, после чего снова вернули в СИЗО. 

Ранее защита Зуева просила суд отправить его под домашний арест из-за проблем со здоровьем, однако тогда суд оставил меру пресечения без изменений. С аналогичной просьбой к суду обращались 50 академиков РАН и уполномоченный по защите прав человека Татьяна Москалькова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных