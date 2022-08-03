Песков допустил возвращение обязательной вакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возвращение мер борьбы с коронавирусом, в том числе обязательной вакцинации, в случае резкого роста числа заболевших. Об этом представитель Кремля заявил журналистам в среду.
«Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать», — сказал Песков. По его словам, президент России Владимир Путин ежедневно получает отчеты о ситуации с коронавирусом в стране.
Песков уточнил, что часть антиковидных ограничений по-прежнему сохраняется в Кремле. «Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас, как мы видим, снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться», — добавил он.
1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако в Кремле масочный режим решили сохранить.
Последний месяц в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. 3 августа в стране было выявлено 14 638 случаев заражения. Показатель стал максимальным с 6 апреля. И если в середине июля ведомство отмечало, что не собирается возвращать антиковидные ограничения, то в последнее время Роспотребнадзор и Минздрав все чаще напоминают россиянам о масках и вакцинации.
Ранее Песков назвал динамику заболеваемости ковидом в России «тревожной». Позже доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что если показатель продолжит расти, то в Москве снова придется ввести масочный режим в метро.
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