Песков допустил возвращение обязательной вакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19

Последний месяц в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. 3 августа в стране было выявлено 14 638 случаев заражения. Показатель стал максимальным с 6 апреля. И если в середине июля ведомство отмечало, что не собирается возвращать антиковидные ограничения, то в последнее время Роспотребнадзор и Минздрав все чаще напоминают россиянам о масках и вакцинации.