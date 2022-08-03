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Песков допустил возвращение обязательной вакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возвращение мер борьбы с коронавирусом, в том числе обязательной вакцинации, в случае резкого роста числа заболевших. Об этом представитель Кремля заявил журналистам в среду.

«Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать», — сказал Песков. По его словам, президент России Владимир Путин ежедневно получает отчеты о ситуации с коронавирусом в стране.

Песков уточнил, что часть антиковидных ограничений по-прежнему сохраняется в Кремле. «Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас, как мы видим, снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться», — добавил он.

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако в Кремле масочный режим решили сохранить.

Последний месяц в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. 3 августа в стране было выявлено 14 638 случаев заражения. Показатель стал максимальным с 6 апреля. И если в середине июля ведомство отмечало, что не собирается возвращать антиковидные ограничения, то в последнее время Роспотребнадзор и Минздрав все чаще напоминают россиянам о масках и вакцинации. 

Ранее Песков назвал динамику заболеваемости ковидом в России «тревожной». Позже доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что если показатель продолжит расти, то в Москве снова придется ввести масочный режим в метро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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