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Пожар на складе Ozon в Подмосковье устранен

Ведомости

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании Ozon под Истрой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар удалось устранить к 5.45 мск. На это ушло более 17 часов. Отмечается, что для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники.

В сообщении МЧС России не приводит информацию о пострадавших. Ранее первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян сообщал об 11 пострадавших в результате происшествия. Директор по коммуникации Ozon Мария Заикина говорили о 12 людях, которые обратились за медицинской помощью. Данных о погибших нет.

Сообщение о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступило в МЧС 3 августа после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировали 1000 человек. Позднее площадь пожара увеличилась до 55 000 «квадратов», при этом кровля здания обрушилась на площади 22 000 кв. м. В 21.17 МЧС удалось локализовать пожар.

В экстренных службах основной версией пожара назвали поджог. До этого глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности.

Отмечается, что складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков, из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»). Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что здание склада сохранить не удастся. Представители Ozon и владельца склада ГК «Ориентир» пока от оценок ущерба воздержались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных