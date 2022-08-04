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Путин присвоил звание Героя России полковнику Ольге Качуре посмертно

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре посмертно. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)», — говорится в документе.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин также наградил Качуру посмертно. Ей присвоено звание Героя ДНР. В своем Telegram-канале Пушилин охарактеризовал полковника как «отважного воина» и отметил, что ее гибель стала «огромной потерей» для республики.

Ольга Качура (позывной Корса) была командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР. Она погибла 29 июля на Украине. Обстоятельства ее смерти не уточняются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных