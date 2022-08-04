Путин присвоил звание Героя России полковнику Ольге Качуре посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре посмертно. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)», — говорится в документе.
Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин также наградил Качуру посмертно. Ей присвоено звание Героя ДНР. В своем Telegram-канале Пушилин охарактеризовал полковника как «отважного воина» и отметил, что ее гибель стала «огромной потерей» для республики.
Ольга Качура (позывной Корса) была командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР. Она погибла 29 июля на Украине. Обстоятельства ее смерти не уточняются.
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