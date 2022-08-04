Путин присвоил звание Героя России полковнику Ольге Качуре посмертно

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин также наградил Качуру посмертно. Ей присвоено звание Героя ДНР. В своем Telegram-канале Пушилин охарактеризовал полковника как «отважного воина» и отметил, что ее гибель стала «огромной потерей» для республики.