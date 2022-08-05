В России впервые с апреля за сутки выявили более 18 500 случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 18 555 случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Число заболевших стало максимальным с 1 апреля.
Также за последние 24 часа было госпитализировано 1906 человек, еще 9 817 пациентов выздоровели от COVID-19. Скончались 47 человек.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 18 672 422 случаев коронавируса. 18 019 883 человека вылечились от болезни, а 382 651 — умерли.
Наибольшее число случаев заражения выявили в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировали 6149 случая заболевания COVID-19. При этом 3896 пациентов выздоровели. По сравнению со вчерашним днем также увеличилось количество госпитализаций и летальных исходов: 300 москвичей (против 290 днем ранее) были госпитализированы, а 15 (против 10) — умерли.
За Москвой по количеству заболевших коронавирусом следует Санкт-Петербург — 2078, Московская область — 1683, Краснодарский край — 423, Ленинградская область — 417, Ростовская область — 335.
Днем ранее в России зафиксировали 17 126 случаев заражения COVID-19. Это максимум со 2 апреля. 9 752 россиян выздоровели, а 1916 пациентам понадобилась госпитализация. Еще 44 человека скончались.
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в России в течение последнего месяца. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно получает отчеты о ситуации с ковидом в стране. Представитель Кремля назвал динамику заболеваемости «тревожной» и не исключил возвращения мер борьбы с коронавирусом. Однако пока что, по его словам, этого не планируется.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски уязвимым группам населения в общественных местах, но сейчас он призывает всех граждан возобновить ношение масок в местах скопления людей. Также в ведомстве напомнили, что наиболее эффективным методом борьбы с ковидом остается вакцинация и ревакцинация.
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