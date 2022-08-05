Коллективный иммунитет от COVID-19 в России упал до 8,6%

Ранее сегодня оперштаб сообщил о 18 555 новых случаях заражения коронавирусом в России. Число стало максимальным с 1 апреля. Также за последние 24 часа было госпитализировано 1906 человек, еще 9817 пациентов выздоровели от COVID-19. Скончались 47 человек.