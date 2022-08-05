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Коллективный иммунитет от COVID-19 в России упал до 8,6%

Ведомости

За неделю коллективный иммунитет от коронавируса в России снизился с 10,7 до 8,6%, сообщает оперштаб.

На 5 августа в Москве он составляет 3,4%. В Московской области этот показатель выше — 7,7%. Коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге держится на уровне 12,7%. 

Ранее сегодня оперштаб сообщил о 18 555 новых случаях заражения коронавирусом в России. Число стало максимальным с 1 апреля. Также за последние 24 часа было госпитализировано 1906 человек, еще 9817 пациентов выздоровели от COVID-19. Скончались 47 человек.

Наибольшее число случаев заражения выявили в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировали 6149 случаев заболевания COVID-19. За Москвой по количеству заболевших коронавирусом следуют Санкт-Петербург — 2078, Московская область — 1683, Краснодарский край — 423, Ленинградская область — 417, Ростовская область — 335.

За весь период пандемии первый компонент вакцины в России поставили 94 232 374 пациента, а полную вакцинацию прошли 89 250 277 человек. 

В предыдущий раз резкое падение коллективного иммунитета зафиксировали 22 июля. Тогда за неделю показатель снизился с 14,3 до 12,3%.

Ранее в связи с ростом заболеваемости в стране Роспотребнадзор рекомендовал носить маски уязвимым группам населения в общественных местах. Также в ведомстве напомнили, что наиболее эффективным методом борьбы с ковидом остается вакцинация и ревакцинация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных